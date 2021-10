Większość Polaków deklaruje tolerancję dla homoseksualności

51 procent Polaków uważa, że homoseksualizm należy tolerować, 23 procent uznaje go za normalne zjawisko, 17 procent badanych uważa, że osób homoseksualnych nie należy tolerować - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Od 2008 roku rośnie stopniowo odsetek badanych znających osobiście kogoś o orientacji homoseksualnej. W 2021 roku wynosił on 43 procent. To prawie trzy razy więcej niż jeszcze trzynaście lat temu.

