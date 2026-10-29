"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - napisano w komunikacie wydanym po południu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po południu i wieczorem utrzyma się też spore zachmurzenie na Pomorzu i południowym zachodzie.
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Gęste mgły wracają. Opanują trzy województwa
Wieczorem i w nocy cały czas pojawiają się gęste mgły. We wtorek przed tym zjawiskiem synoptycy ostrzegali w 10 województwach, głównie w centrum i na południu.
W czwartek nowe alerty pierwszego stopnia z tego samego powodu obowiązują w trzech województwach:
- zachodniopomorskim (bez powiatu sławieńskiego);
- lubuskim (z wyjątkiem terenów na południu);
- południowo-zachodnich krańcach dolnośląskiego.
Żółte alerty wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 10:00 w piątek.
Pogoda. Mgły nad Polską, apel IMGW do kierowców
"Gęste mgły mogą znacznie ograniczać widzialność, powodując utrudnienia w ruchu drogowym, szczególnie w godzinach nocnych i porannych" - podkreśla IMGW w komunikacie.
"Kierowcy, zachowajcie ostrożność! Dostosujcie prędkość do warunków, zwiększcie odstęp od innych pojazdów i pamiętajcie o właściwym oświetleniu" - apelują specjaliści.