Wieczorne zmiany w pogodzie. Przed kierowcami stresujące godziny

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ostrzeżenia pogodowe pojawiają się dzień po dniu i dotyczą tego samego zagrożenia. Chodzi o gęste mgły, które wracają wieczorami. We wtorek żółte alerty IMGW wydano dla 10 województw, tym razem dla trzech. Kierowcom doradza się zachowanie ostrożności.

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Gęsta mgłą na drodze. "Kierowcy, zachowajcie ostrożność!" - apeluje IMGW w najnowszym komunikacie
Gęste mgły w nocy z czwartku na piątek pojawią się w zachodniej Polsce - ostrzega IMGWWaldek Sosnowski/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - napisano w komunikacie wydanym po południu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po południu i wieczorem utrzyma się też spore zachmurzenie na Pomorzu i południowym zachodzie.

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Gęste mgły wracają. Opanują trzy województwa

Wieczorem i w nocy cały czas pojawiają się gęste mgły. We wtorek przed tym zjawiskiem synoptycy ostrzegali w 10 województwach, głównie w centrum i na południu.

W czwartek nowe alerty pierwszego stopnia z tego samego powodu obowiązują w trzech województwach:

  • zachodniopomorskim (bez powiatu sławieńskiego);
  • lubuskim (z wyjątkiem terenów na południu);
  • południowo-zachodnich krańcach dolnośląskiego.
Mapka Polski z wyraźnie zaznaczonym na żółto zachodnim regionem kraju obejmującym województwa lubuskie i zachodniopomorskie, na tle jednolitego niebieskiego koloru.
Gęste mgły w nocy z czwartku na piątek wystąpią przede wszystkim w zachodniej Polsce - ostrzega IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Żółte alerty wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 10:00 w piątek.

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"Gęste mgły mogą znacznie ograniczać widzialność, powodując utrudnienia w ruchu drogowym, szczególnie w godzinach nocnych i porannych" - podkreśla IMGW w komunikacie.

"Kierowcy, zachowajcie ostrożność! Dostosujcie prędkość do warunków, zwiększcie odstęp od innych pojazdów i pamiętajcie o właściwym oświetleniu" - apelują specjaliści.

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