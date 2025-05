Rozczarują się ci, którzy liczą na to, że po nieprzyjemnym dniu warunki się poprawią. Po zachodzie słońca wciąż będzie pochmurnie, z przelotnym deszczem w wielu miejscach, a także z lokalnymi burzami z krupą śnieżną. Do tego dojdą ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one nocnych przymrozków na południu i wschodzie kraju oraz silnego wiatru na północy. Oba rodzaje alertów wejdą w życie wieczorem.