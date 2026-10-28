Mgły spowiją dużą część kraju, choć nie rozłożą się równo. W środę przed południem pojawiły się nowe ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Łącznie swoim zasięgiem objęły 10 województw.
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Niebezpieczne mgły w nocy. Zacznie się na południowym zachodzie
"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 metrów" - czytamy w ostrzeżeniach pierwszego stopnia, które opublikował IMGW.
Najwcześniej zaczną one obowiązywać w części Dolnego Śląska - tam wejdą w życie o godz. 17:00. W pozostałych miejscach wejdą w życie o godz. 21:00. Wszędzie te ostrzeżenia utrzymają się przez całą noc, do godz. 10:00 w czwartek.
Najwięcej komunikatów dotyczy środkowych i południowych terenów kraju. Żółte alerty IMGW wydano dla województw:
- wschodnich powiatów pomorskiego;
- centralnej i zachodniej części warmińsko-mazurskiego;
- zachodnich rejonów mazowieckiego;
- wschodniej połowy kujawsko-pomorskiego;
- łódzkiego;
- większości śląskiego (bez południowozachodnich krańców);
- zachodniej połowy świętokrzyskiego;
- południowo-zachodnich krańców dolnośląskiego;
- małopolskiego (bez terenów na północnym wschodzie);
- południowej części podkarpackiego.
Noc ze środy na czwartek będzie nieprzyjemna nie tylko z powodu mgieł. "Miejscami, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk" mogą jeszcze występować "słabe opady lub mżawki" - prognozuje IMGW.
Pogoda przyniesie więcej wyzwań. Nie tylko mgły
Po spokojnym i przeważnie słonecznym wtorku od środy wróciła wymagająca aura, ze sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami.
W najbliższym czasie przez Polskę powoli będą się przesuwać fronty atmosferyczne, za sprawą których w wielu regionach co jakiś czas pokropi. Symulację opadów zaprezentował IMGW na swoim profilu na Facebooku:
Sytuacja pogodowa nie poprawi się do końca października. Deszczowo i pochmurnie będzie też na początku listopada, więc nie należy się spodziewać poprawy również w dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki.
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