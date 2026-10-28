Wieczór nie wszędzie będzie bezpieczny. Rozwinie się groźne zjawisko

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Najpierw Dolny Śląsk, a potem centrum i południe kraju. Po południu i wieczorem do Polski wrócą gęste mgły, przed którymi ostrzegają eksperci z IMGW. Na niektórych drogach widzialność spadnie poniżej 200 metrów. Zagrożenie może się utrzymywać przez całą noc i czwartkowy poranek.

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Gęsta mgła w Polsce. To zjawisko w kolejnych godzinach będzie stwarzać zagrożenie w centrum i na południu kraju
Gęste mgły w nocy ze środy na czwartek opanują wiele miejsc, szczególnie w centrum Polski - wynika z ostrzeżeń IMGWMateusz Skwarczek/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Mgły spowiją dużą część kraju, choć nie rozłożą się równo. W środę przed południem pojawiły się nowe ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Łącznie swoim zasięgiem objęły 10 województw.

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Niebezpieczne mgły w nocy. Zacznie się na południowym zachodzie

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 metrów" - czytamy w ostrzeżeniach pierwszego stopnia, które opublikował IMGW.

Najwcześniej zaczną one obowiązywać w części Dolnego Śląska - tam wejdą w życie o godz. 17:00. W pozostałych miejscach wejdą w życie o godz. 21:00. Wszędzie te ostrzeżenia utrzymają się przez całą noc, do godz. 10:00 w czwartek.

Najwięcej komunikatów dotyczy środkowych i południowych terenów kraju. Żółte alerty IMGW wydano dla województw:

  • wschodnich powiatów pomorskiego;
  • centralnej i zachodniej części warmińsko-mazurskiego;
  • zachodnich rejonów mazowieckiego;
  • wschodniej połowy kujawsko-pomorskiego;
  • łódzkiego;
  • większości śląskiego (bez południowozachodnich krańców);
  • zachodniej połowy świętokrzyskiego;
  • południowo-zachodnich krańców dolnośląskiego;
  • małopolskiego (bez terenów na północnym wschodzie);
  • południowej części podkarpackiego.
Mapa Polski z centralną częścią kraju zaznaczoną na żółto, podczas gdy pozostałe regiony są białe, z wyraźnym zaznaczeniem punktu Warszawa.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą swoim zasięgiem objęły 10 wojewódzwIMGWmateriał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek będzie nieprzyjemna nie tylko z powodu mgieł. "Miejscami, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk" mogą jeszcze występować "słabe opady lub mżawki" - prognozuje IMGW.

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W najbliższym czasie przez Polskę powoli będą się przesuwać fronty atmosferyczne, za sprawą których w wielu regionach co jakiś czas pokropi. Symulację opadów zaprezentował IMGW na swoim profilu na Facebooku:

Sytuacja pogodowa nie poprawi się do końca października. Deszczowo i pochmurnie będzie też na początku listopada, więc nie należy się spodziewać poprawy również w dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki.

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