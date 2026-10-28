Mgły spowiją dużą część kraju, choć nie rozłożą się równo. W środę przed południem pojawiły się nowe ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Łącznie swoim zasięgiem objęły 10 województw.

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Niebezpieczne mgły w nocy. Zacznie się na południowym zachodzie

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 metrów" - czytamy w ostrzeżeniach pierwszego stopnia, które opublikował IMGW.

Najwcześniej zaczną one obowiązywać w części Dolnego Śląska - tam wejdą w życie o godz. 17:00. W pozostałych miejscach wejdą w życie o godz. 21:00. Wszędzie te ostrzeżenia utrzymają się przez całą noc, do godz. 10:00 w czwartek.

Najwięcej komunikatów dotyczy środkowych i południowych terenów kraju. Żółte alerty IMGW wydano dla województw:

wschodnich powiatów pomorskiego ;

centralnej i zachodniej części warmińsko - mazurskiego ;

zachodnich rejonów mazowieckiego ;

wschodniej połowy kujawsko - pomorskiego ;

łódzkiego ;

większości śląskiego (bez południowozachodnich krańców);

zachodniej połowy świętokrzyskiego ;

południowo-zachodnich krańców dolnośląskiego ;

małopolskiego (bez terenów na północnym wschodzie);

południowej części podkarpackiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą swoim zasięgiem objęły 10 wojewódzw IMGW materiał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek będzie nieprzyjemna nie tylko z powodu mgieł. "Miejscami, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk" mogą jeszcze występować "słabe opady lub mżawki" - prognozuje IMGW.

Pogoda przyniesie więcej wyzwań. Nie tylko mgły

Po spokojnym i przeważnie słonecznym wtorku od środy wróciła wymagająca aura, ze sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami.

W najbliższym czasie przez Polskę powoli będą się przesuwać fronty atmosferyczne, za sprawą których w wielu regionach co jakiś czas pokropi. Symulację opadów zaprezentował IMGW na swoim profilu na Facebooku:

Sytuacja pogodowa nie poprawi się do końca października. Deszczowo i pochmurnie będzie też na początku listopada, więc nie należy się spodziewać poprawy również w dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki.

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