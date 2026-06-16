Spis treści: ZUS podsumował pierwszy kwartał. Więcej pieniędzy niż przed rokiem Emerytury. Co odpowiada za zwiększenie wpływów do FUS? ZUS ujawnił dane. Ukraińcy i Białorusini nie bez wpływu na emerytury

ZUS podsumował pierwszy kwartał. Więcej pieniędzy niż przed rokiem

Raport opublikowany przez ZUS 11 czerwca 2026 roku pokazuje, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych napływa coraz więcej pieniędzy. W pierwszym kwartale wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne osiągnęły 101,7 mld zł, co oznacza wzrost o 9,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Łączne przychody FUS wyniosły 120,5 mld zł, a składki pozostały ich najważniejszą częścią. To właśnie z nich finansowana jest większość emerytur, rent oraz innych świadczeń w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie rosły także wydatki funduszu. W okresie od stycznia do marca na emerytury i renty przeznaczono 105,6 mld zł, czyli prawie 88 proc. wszystkich wydatków FUS. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 8,9 proc., co było związane zarówno z waloryzacją świadczeń, jak i większą liczbą osób pobierających emerytury oraz renty.

W marcu przeciętne świadczenie wynosiło 4381 zł, a liczba emerytów i rencistów przekroczyła 8 mln osób.

Mimo rosnących kosztów, fundusz utrzymał wysoki poziom samofinansowania. W pierwszym kwartale 2026 roku wpływy ze składek i ich pochodnych pokryły 81,5 proc. wszystkich wydatków FUS, co oznacza, że większość zobowiązań została sfinansowana z bieżących przychodów. Pozostałą część uzupełniły między innymi środki z budżetu państwa, z którego przekazano 14 mld zł, oraz wpłaty z OFE wynoszące 3,7 mld zł.

Emerytury. Co odpowiada za zwiększenie wpływów do FUS?

Jednym z głównych powodów wzrostu wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje utrzymująca się wysoka liczba osób objętych ubezpieczeniami. Na koniec marca 2026 roku w systemie emerytalnym i rentowym zarejestrowanych było 16,301 mln osób, czyli o 21,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili pracownicy etatowi, którzy odpowiadali za ponad 70 proc. wszystkich ubezpieczonych.

Istotny wpływ na wzrost przychodów miały również rosnące wynagrodzenia. Chociaż przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w pierwszym kwartale o 0,9 proc. niższe niż rok wcześniej, przeciętna płaca zwiększyła się w tym samym czasie o 6,2 proc. Ponieważ wysokość składek jest bezpośrednio powiązana z osiąganymi dochodami, każda podwyżka wynagrodzeń przekłada się na większe wpływy do systemu.

ZUS ujawnił dane. Ukraińcy i Białorusini nie bez wpływu na emerytury

Coraz większą rolę odgrywają także cudzoziemcy legalnie pracujący w Polsce. Pod koniec marca w ZUS zarejestrowanych było 1,305 mln obcokrajowców, co stanowiło 8 proc. wszystkich ubezpieczonych. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 95 tys., a największe grupy tworzyli obywatele Ukrainy i Białorusi.

Dodatkowe osoby odprowadzające składki wzmacniają przychody funduszu, co nabiera szczególnego znaczenia w warunkach niekorzystnych zmian demograficznych.





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