Po deszczowych i burzowych dniach z ubiegłego tygodnia obecny zacznie się zdecydowanie lepiej. Chociaż chmur nie zabraknie, to spadnie z nich niewiele deszczu, a jeśli już to raczej w rejonie Podlasia - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda w poniedziałek nie sprawi nam większych problemów.

Będzie dość ciepło, choć nie wszędzie to odczujemy. Na północy termometry pokażą 19 stopni, w centrum około 24, zaś na zachodzie nawet 27 stopni Celsjusza . Na samym Wybrzeżu będzie około 18 st. C.

Z powodu silniejszych porywów wiatru miejscami temperatura odczuwalna będzie niższa, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie podmuchy osiągną do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru dojdą do 60, a w Sudetach do 70 km/h.