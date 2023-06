Wiec Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu. Transmisja w interii

Donald Tusk w sobotę o 13:00 spotka się z sympatykami na rynku we Wrocławiu. - Teraz po marszu 4 czerwca czuć nową energię wśród ludzi, którzy przychodzą na spotkania z przewodniczącym. Ludzie się zobaczyli, policzyli i uwierzyli, że mimo całej machiny PiS zwycięstwo jest możliwe. Olbrzym się obudził, jak powiedział Donald Tusk - mówi Interii Monika Wielichowska, posłanka KO z Dolnego Śląska.

Reklama

Zderzenia z wiecem PiS, który odbędzie się o tej samej godzinie w Bogatyni, się nie obawia, bo jak mówi, jeśli chodzi o spotkania z wyborcami "to PiS goni nas, a nie odwrotnie". - Naszą przewagą jest to, że na spotkanie z Donaldem Tuskiem może przyjść każdy. Nie boimy się ludzi, rozmowy i nie zamykamy wśród własnych działaczy, jak robi to PiS - dodaje.

Więcej o "wiecowym etapie kampanii Donalda Tuska" przeczytasz tutaj.