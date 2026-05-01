Spis treści: Strajk nauczycieli wisi na włosku. Nauczyciele domagają się podwyżek Widmo jesiennego strajku. Związkowcy domagają się zmian Zarobki nauczycieli w 2026 roku - ile wyniosą?

Choć jeszcze niedawno głośno było o rekordowych, sięgających 33 proc. podwyżkach z 2024 roku, w szkołach znów wrze. Nauczyciele i związki zawodowe alarmują, że ówczesny wzrost płac był jedynie jednorazowym wyrównaniem, a bez systemowych zmian ich zarobki niemalże stoją w miejscu.

Strajk nauczycieli wisi na włosku. Nauczyciele domagają się podwyżek

W 2025 roku podwyżki nauczycieli wyniosły 5 proc., a w 2026 roku, zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez minister edukacji Barbarę Nowacką oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk pensje wzrosną o 3 proc., dając podwyżkę rzędu od 151 zł do 186 zł brutto.

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" skomentował: Jeśli ktoś proponuje nauczycielom podwyżki na poziomie 2 proc. lub 3 proc., bo tylko takie są bezpieczne dla budżetu, to nie mamy o czym mówić".

W szkołach - jak opisuje DGP - panuje napięta atmosfera. Część kadry pedagogicznej przyznaje, że mimo wcześniejszych podwyżek ich sytuacja finansowa wciąż jest trudna. Jedna z nauczycielek skomentowała, że rosnące koszty życia w stolicy zmusiły ją do pracy w dwóch placówkach, aby móc się utrzymać.

Widmo jesiennego strajku. Związkowcy domagają się zmian

Oświatowe związki zawodowe rozpoczęły batalię o wzrost wynagrodzeń, zapowiadając na jesień akcję protestacyjną, która może zakończyć się strajkiem generalnym. Związkowcy dali Ministerstwu Edukacji Narodowej dwa miesiące na wznowienie prac nad kluczowymi zmianami w systemie opłacania pedagogów.

Główne postulaty to:

Podwyżka płac o co najmniej 15 proc. - ma być to doraźny wzrost wynagrodzeń, niezależny od podwyżek przyznanych w 2024 roku. Powiązanie pensji ze średnią krajową - wprowadzenie mechanizmu, w którym wzrost średniej płacy w gospodarce narodowej automatycznie przekłada się na wzrost pensji nauczycieli (uniezależnienie zarobków od decyzji polityków). Wprowadzenie corocznej waloryzacji - zapewnienie regularnego podnoszenia wynagrodzeń w każdym roku kalendarzowym. Pełne wynagrodzenie za nadgodziny i wycieczki - egzekwowanie wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego płatnych nadgodzin; odrzucenie rządowej propozycji "dodatków" na rzecz standardowych stawek za pracę poza godzinami. Obniżenie pensum dla polonistów - zmniejszenie liczby godzin tablicowych z 18 do 15 tygodniowo. Zmniejszenie liczebności klas - postulat ograniczenia liczby uczniów w oddziałach w związku z występującym niżem demograficznym.

Związkowcy domagają się odmrożenia obywatelskiego projektu ustawy w tej sprawie, który leży w Sejmie od 2021 roku. Jak podaje "DGP", według wyliczeń resortu finansów, samo powiązanie płac ze średnią krajową kosztowałoby budżet państwa ponad 30 mld zł.

Brak wznowienia prac nad wspomnianym projektem ustawy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy może skutkować rozpoczęciem strajku zaraz po wakacjach. Związkowcy liczą na to, że okres przedwyborczy zmusi rząd do ustępstw finansowych.

Zarobki nauczycieli w 2026 roku - ile wyniosą?

Zgodnie rozporządzeniem ministra edukacji z 18 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli prezentują się następująco:

Nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

Nauczyciel początkujący - 5308 zł brutto.

Nauczyciel mianowany - 5469 zł brutto.

Nauczyciel dyplomowany - 6397 zł brutto.

Stawki te dotyczą większości kardy pedagogicznej, w porównaniu do 2025 roku pensje wzrosły kolejno o 155,159 i 186 zł brutto.

W przypadku pozostałych nauczycieli, w tym m.in. magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat lub inżynier stawki zasadniczego wynagrodzenia wyniosą:

Nauczyciel początkujący - 5178 zł brutto.

Nauczyciel mianowany - 5311 zł brutto.

Nauczyciel dyplomowany - 5567 zł brutto.

W porównaniu z 2025 będą to podwyżki kolejno o 151, 155 i 162 zł brutto. Przy czym wynagrodzenie zasadnicze to tylko jeden z elementów wypłaty. Na wynagrodzenie nauczyciela składają się również rozmaite dodatki, w tym za wysługę lat, funkcyjne (np. dla wychowawców), jubileuszowe, czy też motywacyjne.

Źródła: Dziennik Gazeta Prawna, isap.sejm.gov.pl

