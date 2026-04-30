W skrócie Sejm odrzucił wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, przeciw było 238 posłów, za 213 posłów.

Jeden poseł Polski 2050, Bartosz Romowicz, zagłosował za odwołaniem, podczas gdy reszta obecnych posłów ugrupowania była przeciw.

Paulina Hennig-Kloska oraz przewodnicząca Polski 2050 przekazały, że po uzyskaniu konkretnych zobowiązań ugrupowanie zagłosowało przeciwko obu wnioskom o wotum nieufności.

Za odwołaniem minister środowiska głosowało 213 posłów, 238 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

12 z 13 głosujących posłów Polski 2050 było przeciw odwołaniu Hennig-Kloski; jeden poseł był za - Bartosz Romowicz; a dwóch posłów nie głosowało:Agnieszka Buczyńska i Piotr Górnikiewicz.

Tuż po głosowaniu Paulina Hennig-Kloska podziękowała na platformie X swoim współpracownikom za zaufanie. Odpowiedział jej Bartosz Romowicz.

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam Pani, że to nie koniec. Mieszkańcy Bieszczad nie odpuszczą, a ja wraz z nimi" - napisał w komentarzu Bartosz Romowicz.

"Ta osoba wypisała się z koalicji". Hennig-Kloska odpowiada Romowiczowi

Tuż po wyjściu z sali sejmowej Hennig-Kloska została zapytana przez dziennikarzy o wynik sejmowego głosowania.

- Cieszę się, że dziś kończymy tę dyskusję, która niepotrzebnie przykuwa uwagę ludzi, bo do innych spraw zostaliśmy powołani. (...) Oczywiście cieszę się, że dziś wygrał zdrowy rozsądek i koalicja nie dała się podzielić - powiedziała.

Powiedziała też, co myśli o zachowaniu dawnego kolegi z Polski 2050.

- Każdy głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Widać ta jedna osoba wypisała się dzisiaj z koalicji. Nie może się mylić 238 parlamentarzystów, najprawdopodobniej myli się ten jeden pan - stwierdziła.

Polska 2050 zmieniła zdanie. Zagłosowała w obronie Hennig-Kloski

Do ostatnich godzin przed głosowaniem zagadką było stanowisko całego klubu Polski 2050. Paulina Hennig-Kloska pozostawała bowiem w konflikcie z obecną szefową ugrupowania Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

We wtorek wieczorem odbyły się rozmowy "ostatniej szansy" między minister klimatu a jej dawnym ugrupowaniem.

Minister funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że w trakcie rozmowy z Pauliną Hennig-Kloską Polska 2050 usłyszała "dwa konkretne zobowiązania", na których jej zależało.

- Po pierwsze rozliczenie znacznej części Czystego Powietrza już do połowy maja, dokładnie 1,5 miliarda, jest to do sprawdzenia i ma być w połowie maja. Oraz we wrześniu włączenie do ustawy kaucyjnej małpek, tak jak powinno być, nie zważając na różne lobby, które niestety wokół tej sprawy chodzą - przekazała.

W związku ze spotkaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Jolantę Sobierańską-Grendę i Paulinę Hennig-Kloskę przewodnicząca Polski 2050 zapowiedziała, że jej formacja zagłosuje przeciwko obu wnioskom o wotum nieufności.

