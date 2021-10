- Do północy mieliśmy 10 tys. 300 interwencji w całym kraju - mówi na antenie Polsat News brygadier Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej.



Najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku, bo aż 2300. Zginęły tam cztery osoby, a dziewięć zostało rannych. W województwie wielkopolskim strażacy interweniowali 1900 interwencji. - To są najbardziej dotknięte województwa - dodaje bryg. Kierzkowski.

"Jeden z najczarniejszych scernariuszy"

W woj. kujawsko-pomorskim strażacy interweniowali 1200 razy, 900 interwencji było w woj. pomorskim, w województwach lubuskim i mazowieckim po 800, a na Warmii i Mazurach - 700 interwencji.



- W całym kraju zostało poszkodowanych 18 osób, w tym siedmiu strażaków, którzy odnieśli obrażenia podczas usuwania skutków silnego wiatru. To jeden z najczarniejszych scenariuszy, jaki w ostatnich latach rozegrał się na terenie kraju. Od wielu lat nie było aż tak wielu osób poszkodowanych i ofiar śmiertelnych - przyznaje brygadier.



Dodaje, że będzie jeszcze wiało o poranku i przez cały piątek. Apeluje, by z dużą ostrożnością podróżować do pracy i szkoły.

Zaginęli przygnieceni przez drzewo

W czwartek w miejscowości Rusko w powiecie świdnickim w wyniku silnego podmuchu wiatru auto dostawcze zostało zepchnięte z drogi i dachowało; zginęła jedna osoba. Kolejna osoba zginęła w miejscowości Siechnice w powiecie wrocławskim, gdy zawaliła się na nią ściana budowanego domu; dwie osoby zginęły we Wrocławiu po tym, jak drzewo przewróciło się na samochód osobowy.