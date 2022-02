- Ostatniej doby strażacy w całym kraju otrzymali ponad 24,8 tys. zgłoszeń związanych z silnym wiatrem - przekazał w niedzielę rano rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

- Najwięcej w woj. mazowieckim (6037), wielkopolskim (3452), zachodniopomorskim (3122) i kujawsko-pomorskim (3014) - podał strażak.

Wskazał, że bilans poszkodowanych we wczorajszych zdarzeniach to cztery ofiary śmiertelne i dziewięciu rannych.

Dodał, że w 5 177 budynkach zostały uszkodzone lub zerwane dachy.

Jak mówił, od północy do godz. 6.30 w niedzielę strażacy odnotowali 106 zdarzeń związanych z silnym wiatrem.

Reklama

Tragiczna śmierć w lesie

- Złamany przez wichurę konar zabił młodego mężczyznę. Do tragedii doszło w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych w lesie w Otwocku koło Warszawy - poinformował dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Otwocku mł. bryg. Radosław Podgórski.

- Zawiadomienie wpłynęło do nas ok. 13.20. Kiedy strażacy przyjechali w okolice ul. Mlądzkiej, na miejscu była już policja i karetka pogotowia. Z informacji, które uzyskaliśmy od policji i świadków zdarzenia wynikało, że mężczyzna w wieku ok. 30 lat, w trakcie spaceru leśną drogą został uderzony złamanym konarem - powiedział Podgórski.

Strażak przekazał, że mężczyzna doznał obrażeń czaszki, poniósł śmieć na miejscu.

Na Mazowszu poza mężczyzną, który poniósł śmierć w Otwocku, zginął także mężczyzna w okolicach Sulejowa w pow. wołomińskim. Do śmiertelnych wypadków doszło też w woj. wielkopolskim w Babim Dworze oraz woj. lubelskim w Międzyrzecu Polskim.