Wichury nad Polską: Wiatr przewraca ciężarówki. Kobieta przygnieciona przez mur

Według ustaleń Polsat News kierowca iveco jechał prawidłowo. Podmuch wiatru zepchnął auto z drogi. Dostawczak dachował i uległ poważnemu zniszczeniu. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.

Przewrócona ciężarówka

Do zdarzenia doszło w miejscowości Pawłów, na drodze krajowej nr 94 łączącej Opole z Oławą. Podmuch silnego wiatru przewrócił jadącą drogą ciężarówkę. Nikt nie został ranny, ale pojazd całkowicie zablokował drogę. Wyznaczono objazd przez Gierszowice-Krzyżowice-Żłobiznę.



W czwartek opolscy strażacy byli wzywani ponad 150 razy do interwencji związanych z wichurami. W Paczkowie wiatr przewrócił drzewo na pracujący dźwig. Rannego operatora maszyny przewieziono do szpitala. W powiecie namysłowskim konar drzewa uszkodził okno w sali gimnastycznej szkoły. W wielu miejscach konary drzew utrudniały korzystanie z dróg i chodników.

Mur przewrócił się na kobiete

Na ul. Burakowej w Warszawie mur przewrócił się na przechodzącą chodnikiem kobietę. Uszkodzeniu uległ również zaparkowany samochód. Na ul. Foksal znak drogowy przygniótł starszą kobietę.



Uszkodzony dach szkoły

Straż pożarna w Olsztynie poinformowała, że wiatr uszkodził dach na szkole podstawowej nr 2 w centrum Olsztyna. - Obluzowały się tam dachówki, strażacy z wysięgnika je poprawiali - poinformowała straż pożarna.



Dyrekcja szkoły poinformowała rodziców, że zagrożony teren odgrodzono taśmą, a wejście do budynku możliwe jest tylko od strony ul. Piłsudskiego.



Straż pożarna poinformowała, że drzewo upadło na ogrodzenie szkoły podstawowej przy ul. Kętrzyńskiego. - Budynek na szczęście nie został uszkodzony - podała straż pożarna.



Alerty dla dziewięciu województw

Centrum poinformowało na Twitterze, że smsy z ostrzeżeniem o silnym wietrze przesłano do odbiorców w woj. mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim.



Ostrzeżeń IMGW przed silnym wiatrem nie wydano w czwartek jedynie dla części Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia. Pozostałe terytorium kraju objęte jest alertem pierwszego lub drugiego stopnia. Zgodnie z prognozami Instytutu najgorzej ma być na północy oraz Dolnym Śląsku - tam prędkość wiatru może gdzieniegdzie sięgnąć nawet 100 km/h.