Najsilniej i najwcześniej, bo już około godz. 21-22 zacznie wiać w rejonie nadmorskim i tam porywy wiatru mogą osiągnąć miejscami prędkość do 110 km/h - ostrzegła synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska. Następnie silny wiatr przesunie się stopniowo w kierunku centrum.



Porywów wiatru dochodzących do prędkości 100 km/h można się też spodziewać w centralnej Polsce, ale tam silny wiatr dotrze około północy. Na południe wichura dotrze około godz. 7-8 rano.



"Dzisiejszej nocy i jutro w ciągu dnia czeka nas bardzo dynamiczna zmiana pogody. Szybko pogłębiający się niż Gerhild zacznie kształtować pogodę w Polsce. Nasuwanie się niżu spowoduje szybki wzrost gradientu barycznego" - informuje IMGW na Twitterze.



Reklama

Silny wiatr. RCB ostrzega przed utrudnieniami

RCB wysłało w formie wiadomości SMS alert o treści: "Uwaga! Wieczorem, w nocy i jutro silny wiatr (16/17.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy."

Ostrzeżenie - jak informuje RCB - zostało początkowo wysłane do mieszkańców 10 województw. Jednak ze względu na zmieniającą się dynamikę zjawiska, Alert RCB został rozszerzony na pozostałe województwa i objął cały kraj.

Również MSWiA - w związku z możliwą niebezpieczną sytuacją pogodową - przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przebywania na zewnątrz. "Zabezpiecz przedmioty ze swojego miejsca zamieszkania, które mogłyby został porwane przez wiatr, nie parkuj pojazdu pod drzewami, przy rusztowaniach, tablicach i innych konstrukcjach" - radzi na Twitterze resort.

Zdjęcie Silny wiatr w nocy. Ostrzeżenia IMGW; źródło meteo.imgw.pl/ /

Ostrzeżenia IMGW. Większość kraju objęta drugim stopniem zagrożenia

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują na terenie całego kraju. Od południa w stronę centrum wiatr będzie nieco słabszy - tu obowiązują alerty pierwszego stopnia.



Trudniejsza sytuacja będzie w pasie od centrum aż po północne krańce kraju. W tych regionach obowiązują alerty drugiego stopnia.



Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia na Androida »



Wichury nad Polską. Straż: Ostrzeżenia są poważne

Przed silnym wiatrem ostrzegła również Państwowa Straż Pożarna, która jak zapewnił rzecznik tej formacji bryg. Krzysztof Batorski jest w gotowości. - W tej chwili jest jeszcze bardzo spokojnie, ale ostrzeżenia IMGW są poważne, to pierwszy i drugi stopień, także cała noc i jutrzejszy dzień może silnie wiać i trzeba być na to przygotowanym - powiedział.

Dodał, że strażacy obserwują ostrzeżenia IMGW. "Najsilniej ma wiać w nocy i nad ranem, także na ten czas się nastawiamy, ale w służbie jesteśmy 24 godziny na dobę" - powiedział.