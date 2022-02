- Od północy do godziny 6 rano w sobotę strażacy wyjechali do ok. 2 tys. zdarzeń związanych z silnym wiatrem - poinformował w sobotę rano rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Najwięcej - 518 z woj. zachodniopomorskiego, 485 - woj. wielkopolskiego, 285 - woj. lubuskiego, 236 - woj. kujawsko-pomorskiego, 124 - woj. pomorskiego i 116 woj. mazowieckie.

Bryg. Kierzkowski powiedział, że najwięcej zgłoszeń dotyczyło usuwania powalonych drzew; są też zgłaszane uszkodzenia budynków. - Na razie bez osób poszkodowanych, bez rannych - zaznaczył.

Wiatr powalił ciężarówkę

W nocy z piątku na sobotę wichura przewróciła samochód dostawczy na autostradzie A1 w Dąbrówce koło Grudziądza (Kujawsko-pomorskie). Nikt nie doznał obrażeń - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Torunia.

Do zdarzenia doszło na 108. km A1 w kierunku Gdańska. Normalny ruch został przywrócony około godz. 6, wcześniej odbywał się pasem awaryjnym.

Powalone drzewa na drodze

Do innego zdarzenie spowodowanego silnym wiatrem doszło też koło Torunia. - Ranny został kierowca ciężarówki, który omijał drzewo leżące na drodze krajowej nr 10 w Gajtowie koło Torunia i zjechał z jezdni. Na trasie wprowadzono ruch wahadłowy - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.



Do wypadku doszło na 295. km dk 10, na odcinku Bydgoszcz - Toruń. Kierowca chcąc uniknąć uderzenia w drzewo, które przewróciło się na część drogi zjechał z jezdni i samochód został rozbity. Poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu uwolnili strażacy.

Przez pewien czas trasa była zablokowana. Obecnie obowiązuje ruch wahadłowy.

Niedaleko miejsca wypadku - na 295, 296, 300, 304 km powalone drzewa wystają na drogę. Zagrożenia usuwają strażacy.

W sobotę silny wiatr w całym kraju

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę będzie wiał silny wiatr, który utrzyma się do wieczora.

W sobotę w południowej Polsce zachmurzenie umiarkowane, w północnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie opady śniegu i możliwe burze.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr będzie ciągle nasilał się. Na południu kraju jego porywy wyniosą do 100 km/h, na zachodzie i w centrum kraju do 115 km/h, lokalnie do 120 km/h, zaś nad morzem do 130 km/h. W drugiej połowie dnia prędkość wiatru osłabnie.

Po południu strefa silnego wiatru będzie oddziaływać nad morzem i na wschodzie Polski. W nocy z soboty na niedzielę sytuacja się ustabilizuje i porywy wiatru nie będą przekraczać 70 km/h. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo od zachodu nad ranem przechodzące w opady deszczu.

W nocy temperatura na południowym wschodzie Polski wyniesie od minus 1 stopnia do 2 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. W obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2 stopni. Wiatr będzie wiał w porywach od 50 do 70 km/h.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem najwyższego - trzeciego stopnia oraz drugiego, które obejmują cały kraj.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do godzin wieczornych w sobotę. Obejmuje cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo województwa: lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na pozostałym obszarze.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia oznacza, m.in. że przewiduje się występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, jak również szkody o rozmiarach katastrof mogących stanowić zagrożenie życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Należy dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.