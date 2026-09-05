Wichury nad Polską. Ponad 1100 interwencji strażaków, są kolejne alerty

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Do godziny 21 w sobotę strażacy interweniowali 1117 razy - poinformował st. kpt. Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Większość interwencji miała związek z pogodą, w tym z wichurami, które uderzyły w Polskę. To jednak nie koniec porywistych wiatrów. W kilku miejscach IMGW wydał bowiem ostrzeżenia przed sztormami.

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Strażacy w żółtych i czerwonych kaskach usuwają powalone drzewo z jezdni, w tle wóz strażacki.
Wichury nad Polską: Strażacy interweniowali ponad 1100 razyPawel Cetka-SobotkiewiczEast News

W skrócie

  • Do godziny 21 w sobotę strażacy podjęli 1117 interwencji związanych głównie z silnym wiatrem w Polsce.
  • W miejscowości Recz podczas dożynek wiatr zranił cztery osoby, a jedna z nich została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala w Szczecinie.
  • IMGW ogłosił ostrzeżenia przed sztormem i silnym wiatrem dla wybranych obszarów wybrzeża. Obowiązują one od sobotniego wieczoru do niedzieli rano.
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Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że do godziny 21 w sobotę strażacy interweniowali 1117 razy. Większość interwencji miała związek z przechodzącym frontem atmosferycznym.

Pogoda w Polsce. Silny wiatr przetoczył się przez kraj. Setki interwencji strażaków

Najwięcej zdarzeń odnotowano w woj. zachodniopomorskim - 232, wielkopolskim - 177 i mazowieckim - 150. W woj. dolnośląskim strażacy interweniowali 85 razy, a w łódzkim i kujawsko-pomorskim - po 82 razy. W woj. pomorskim odnotowano 73 zdarzenia.

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W woj. lubuskim strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 62 razy, w podlaskim - 42, warmińsko-mazurskim - 37, lubelskim - 30, śląskim - 22, opolskim - 18, małopolskim - 11, podkarpackim - dziewięć, a świętokrzyskim - pięć razy.

Do południa PSP odnotowała 419 interwencji. Rzecznik PSP st. kpt. Wojciech Gralec informował wówczas, że zgłoszenia najczęściej dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru - przewróconych drzew i połamanych gałęzi, m.in. blokujących drogi. Nie było wówczas informacji o osobach poszkodowanych.

Recz. Wiatr poderwał namioty podczas dożynek, są ranni

Do groźnego zdarzenia doszło jednak po godz. 17 w woj. zachodniopomorskim podczas gminnych dożynek w Reczu (pow. choszczeński).

Jak poinformował rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht, poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły cztery osoby.

Jedna z nich w stanie ciężkim została przetransportowana helikopterem do szpitala w Szczecinie. Pozostałe osoby - kobieta i dwóch mężczyzn trafiły do szpitali w Stargardzie i Choroszcznie.

IMGW wydał kolejne ostrzeżenia. Sztormy na wybrzeżu

Synoptycy wskazują, że w nocy z soboty na niedzielę nadal można spodziewać się silnych porywów wiatru na wybrzeżu.

IMGW wydał ostrzeżenie przed sztormem dla portu Świnoujście oraz ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Zalewu Szczecińskiego i portu Szczecin. Są one ważne od godz. 19 w sobotę do godz. 7 w niedzielę.

W niedzielę wiatr ma stopniowo słabnąć. Na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, a nad morzem początkowo do 80 km/h. Po południu ma osłabnąć.

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