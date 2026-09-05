W skrócie Do godziny 21 w sobotę strażacy podjęli 1117 interwencji związanych głównie z silnym wiatrem w Polsce.

W miejscowości Recz podczas dożynek wiatr zranił cztery osoby, a jedna z nich została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala w Szczecinie.

IMGW ogłosił ostrzeżenia przed sztormem i silnym wiatrem dla wybranych obszarów wybrzeża. Obowiązują one od sobotniego wieczoru do niedzieli rano.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że do godziny 21 w sobotę strażacy interweniowali 1117 razy. Większość interwencji miała związek z przechodzącym frontem atmosferycznym.

Pogoda w Polsce. Silny wiatr przetoczył się przez kraj. Setki interwencji strażaków

Najwięcej zdarzeń odnotowano w woj. zachodniopomorskim - 232, wielkopolskim - 177 i mazowieckim - 150. W woj. dolnośląskim strażacy interweniowali 85 razy, a w łódzkim i kujawsko-pomorskim - po 82 razy. W woj. pomorskim odnotowano 73 zdarzenia.

W woj. lubuskim strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 62 razy, w podlaskim - 42, warmińsko-mazurskim - 37, lubelskim - 30, śląskim - 22, opolskim - 18, małopolskim - 11, podkarpackim - dziewięć, a świętokrzyskim - pięć razy.

Do południa PSP odnotowała 419 interwencji. Rzecznik PSP st. kpt. Wojciech Gralec informował wówczas, że zgłoszenia najczęściej dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru - przewróconych drzew i połamanych gałęzi, m.in. blokujących drogi. Nie było wówczas informacji o osobach poszkodowanych.

Rozwiń

Recz. Wiatr poderwał namioty podczas dożynek, są ranni

Do groźnego zdarzenia doszło jednak po godz. 17 w woj. zachodniopomorskim podczas gminnych dożynek w Reczu (pow. choszczeński).

Jak poinformował rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht, poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły cztery osoby.

Jedna z nich w stanie ciężkim została przetransportowana helikopterem do szpitala w Szczecinie. Pozostałe osoby - kobieta i dwóch mężczyzn trafiły do szpitali w Stargardzie i Choroszcznie.

IMGW wydał kolejne ostrzeżenia. Sztormy na wybrzeżu

Synoptycy wskazują, że w nocy z soboty na niedzielę nadal można spodziewać się silnych porywów wiatru na wybrzeżu.

IMGW wydał ostrzeżenie przed sztormem dla portu Świnoujście oraz ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Zalewu Szczecińskiego i portu Szczecin. Są one ważne od godz. 19 w sobotę do godz. 7 w niedzielę.

W niedzielę wiatr ma stopniowo słabnąć. Na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, a nad morzem początkowo do 80 km/h. Po południu ma osłabnąć.



