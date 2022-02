- Prawie 6,4 tys. zgłoszeń w związku z silnym wiatrem otrzymali strażacy w sobotę do godz. 9 rano - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Według danych przekazanych przez brygadiera Karola Kierzkowskiego w sobotę od północy do godziny 9 rano straż pożarna otrzymała 6 378 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. - Najwięcej w woj. zachodniopomorskim (1629), wielkopolskim (1379) i kujawsko-pomorskim (751) - podał strażak.

Drzewo spadło na samochód. Jedna ofiara

- Jedna osoba zmarła po tym, jak w sobotę rano na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (Wielkopolskie) na jadący samochód spadło drzewo - poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt.



Droga w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna.

Zdarzenie miało miejsce przed godz. 9. Na busa przewróciło się drzewo, jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.

Wiatr powalił ciężarówkę

W nocy z piątku na sobotę wichura przewróciła samochód dostawczy na autostradzie A1 w Dąbrówce koło Grudziądza (Kujawsko-pomorskie). Nikt nie doznał obrażeń - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Torunia.

Do zdarzenia doszło na 108. km A1 w kierunku Gdańska. Normalny ruch został przywrócony około godz. 6, wcześniej odbywał się pasem awaryjnym.

Powalone drzewa na drodze

Do innego zdarzenie spowodowanego silnym wiatrem doszło też koło Torunia. - Ranny został kierowca ciężarówki, który omijał drzewo leżące na drodze krajowej nr 10 w Gajtowie koło Torunia i zjechał z jezdni. Na trasie wprowadzono ruch wahadłowy - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.



Do wypadku doszło na 295. km dk 10, na odcinku Bydgoszcz - Toruń. Kierowca chcąc uniknąć uderzenia w drzewo, które przewróciło się na część drogi zjechał z jezdni i samochód został rozbity. Poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu uwolnili strażacy.

Przez pewien czas trasa była zablokowana, utrudnienia skończyły się po godz. 7.

Niedaleko miejsca wypadku, na odcinku 10 km strażacy musieli usunąć kolejne cztery powalone drzewa, które wystawały na drogę. Gdy zabrano rozbitą ciężarówkę, na drogę przewróciło się jeszcze jedno drzewo.

Problemy w całym kraju

- Od godziny 22 w piątek do godziny 7 rano przyjęliśmy około 300 zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez silne wiatry. Głównie są to zdarzenia dotyczące powalonych drzew i połamanych konarów leżących na drogach i podwórzach. Około 40 interwencji było związanych z uszkodzonymi dachami domów, budynków gospodarczych i produkcyjnych - powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.



Na drodze krajowej 51 na wyjeździe z Olsztyna w kierunku Dywit drzewo spadło na samochód.

Do wypadku doszło na ulicy Wojska Polskiego, która jest ulicą wylotową w kierunku Dobrego Miasta. Na fiata spadło tam drzewo, w wyniku czego kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z drugim pojazdem. Jak podała Anna Balińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie kobieta kierującą fiatem została zabrana do szpitala.

Powalone drzewo zablokowało tez drogę krajową 57 na odcinku Przasnysz - Maków Mazowiecki.

Droga krajowa 57 na odcinku Przasnysz - Maków Mazowiecki jest już odblokowana - poinformowała w sobotę GDDKiA. Trasa była nie przejezdna, gdyż w wyniku silnego podmuchu wiatru drzewo przewróciło się na samochód osobowy.



Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba została ranna.

Tysiące ludzi bez prądu

"#SilnyWiatr AWARIE ENERGETYCZNE wg. stanu na godz. 9.00 (19.02) bez dostaw prądu było około 194 tys. odbiorców" - napisał na Twitterze wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.



- Około 17 tysięcy odbiorców w województwie pomorskim pozbawionych jest w sobotę energii elektrycznej w wyniku awarii wywołanych silnym wiatrem - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. We wsi Mierzeszyn wiatr uszkodził dach szkoły.

- Liczba gospodarstw domowych, które nie mają prądu jest zmienna, bo cały czas wieje silny wiatr - podkreślił dyżurny WCZK w Gdańsku Jerzy Jakubowski.

Najwięcej - 328 - uszkodzonych stacji średniego napięcia jest w powiecie starogardzkim. Dużo stacji wyłączonych jest też w powiatach bytowskim, słupskim, lęborskim i kartuskim.

Ogółem, w wyniku silnego wiatru awarii uległy w Pomorskiem 733 stacje średniego napięcia.

Podobna sytuacja jest w województwie warmińsko-mazurskim. Tam bez prądu jest ponad 10 tys. odbiorców. Najwięcej awarii jest we wschodniej części regionu.



W sobotę silny wiatr w całym kraju

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę będzie wiał silny wiatr, który utrzyma się do wieczora.

W sobotę w południowej Polsce zachmurzenie umiarkowane, w północnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie opady śniegu i możliwe burze.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr będzie ciągle nasilał się. Na południu kraju jego porywy wyniosą do 100 km/h, na zachodzie i w centrum kraju do 115 km/h, lokalnie do 120 km/h, zaś nad morzem do 130 km/h. W drugiej połowie dnia prędkość wiatru osłabnie.

Po południu strefa silnego wiatru będzie oddziaływać nad morzem i na wschodzie Polski. W nocy z soboty na niedzielę sytuacja się ustabilizuje i porywy wiatru nie będą przekraczać 70 km/h. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo od zachodu nad ranem przechodzące w opady deszczu.

W nocy temperatura na południowym wschodzie Polski wyniesie od minus 1 stopnia do 2 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. W obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2 stopni. Wiatr będzie wiał w porywach od 50 do 70 km/h.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem najwyższego - trzeciego stopnia oraz drugiego, które obejmują cały kraj.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do godzin wieczornych w sobotę. Obejmuje cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo województwa: lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na pozostałym obszarze.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia oznacza, m.in. że przewiduje się występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, jak również szkody o rozmiarach katastrof mogących stanowić zagrożenie życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Należy dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.