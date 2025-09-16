Od rana grzmi w wielu miejscach kraju. Na Kujawach i Warmii suma opadów podczas burz może sięgnąć około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Ta burza będzie się przesuwać na północny wschód. Z kolei na południowym zachodzie miejscami pada grad o średnicy do 3 cm oraz porywisty wiatr. W ciągu dnia trzeba będzie uważać nie tylko na burze, lecz również na wichury, szczególnie nad morzem - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z burzami i silnym wiatrem. Są alerty IMGW

Wtorek będzie pochmurny w całej Polsce, z przejściowymi rozpogodzeniami, głównie na południu. W wielu miejscach przelotnie popada deszcz, a na północy i południowym wschodzie będą występować burze. Miejscami w ciągu dnia suma opadów może wynieść do około 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Pogoda do wielu miejsc przyniesie sporo nieprzyjemnych zjawisk, zarówno na północy, jak i na południowym wschodzie. Nad morzem trzeba uważać na niebezpieczny wiatr, który średnio powieje z prędkością 50 km/h, jednak w porywach może osiągać do 75 km/h.

Alerty IMGW pierwszego stopnia z tego powodu obejmują północną część województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Lokalnie tam również może zagrzmieć.

We wtorek na burze trzeba będzie uważać przede wszystkim na północy i południowym wschodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Burzowe ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Małopolski (z wyjątkiem północnych krańców) oraz warmińsko-mazurskiego (bez powiatów na północnym zachodzie). Na tych terenach również trzeba uważać na silny wiatr.

W ciągu dnia najsilniejsze ulewy nawiedzą Podkarpacie. Suma opadów w tej części Polski może lokalnie wynieść do 40 litrów wody. Żółte ostrzeżenie z tego powodu obejmuje niemal całe województwo podkarpackie, z wyjątkiem północnych krańców.

Powieje chłodem, pogoda nie będzie nam sprzyjać

Jesienne warunki, z dużym zachmurzeniem, burzami, deszczem i silnym wiatrem nie będą zachęcać do spacerów, tym bardziej że temperatury również nie będą zbyt wysokie.

Na terenach podgórskich we wtorek nie będzie cieplej niż 15-17 stopni, a w reszcie kraju możemy liczyć maksymalnie na 17-20 stopni Celsjusza. W wielu miejscach silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną.

Warunki we wtorek będą niekorzystne, choć po południu w południowo-wschodniej części kraju nieco się poprawią IMGW materiał zewnętrzny

Niżowa pogoda na północnym zachodzie przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W reszcie Polski będzie podobnie, choć po południu warunki stopniowo staną się obojętne.

