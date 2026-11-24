W skrócie Minister finansów Andrzej Domański został oficjalnie mianowany wicepremierem rządu, co jest postrzegane jako wzmocnienie jego pozycji przed kampanią parlamentarną.

Awans Domańskiego jest wynikiem jego lojalności wobec premiera Donalda Tuska oraz skutecznej realizacji gospodarczych celów rządu w ostatnich trzech latach.

Nominacja ministra finansów na wicepremiera ma równoważyć wpływy innych polityków w obozie władzy i stanowić sygnał dla środowiska wielkiego biznesu przed wyborami w 2027 roku.

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Jeszcze 20 października w Sejmie posłowie głosowali wniosek o wotum nieufności dla Andrzeja Domańskiego. Wniosek upadł. Dokładnie miesiąc później minister finansów i gospodarki został też wicepremierem rządu.

W otoczeniu premiera słyszymy zresztą, że nową funkcję Domański miał obiecaną nie miesiąc, ale już rok temu. - Od dawna toczyły się między nimi takie rozmowy - zdradza nam jedno z naszych źródeł.

Jak dodaje, wysoko ceniące Domańskiego środowisko wielkiego biznesu czuło pismo nosem i na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy niejednokrotnie dopytywało ludzi z Kancelarii Premiera, kiedy Domański zostanie zastępcą Tuska w rządzie. W końcu do tego doszło, a Domański w ledwie trzy lata przeszedł drogę od człowieka spoza wielkiej polityki do jednego z najważniejszych polityków w kraju.

Mówi jeden z członków rządu: - Andrzej dowozi Kierownikowi (tak w Koalicji Obywatelskiej i rządzie nazywany jest Donald Tusk - przyp. red.) wszystko. Kosztem deficytu, długu publicznego, narzekań ekonomistów, ale dowozi wszystko. A jak dowozisz premierowi, to on cię ciągnie w górę. Jak nie dowozisz albo robisz to w kratkę, to dostajesz po łapach.

- Andrzej doskonale wie, że bez sprawnie ogarniętych finansów premier nie jest w stanie zarządzać krajem. Dlatego dowoził mu wszystko: ceny paliw, wzrost PKB, wejście do G20, fundusze z KPO. Trzyma wszystko w ryzach, a premier to lubi i docenia - dodaje nasz rozmówca.

"Dobry uczeń premiera". Żołnierz Tuska z Krakowa

Relacja ministra finansów i gospodarki z premierem jest zresztą absolutnie kluczowa dla widowiskowej kariery tego pierwszego. Gdy Donald Tusk wrócił do polskiej polityki latem 2021 roku Andrzej Domański współpracował z Instytutem Obywatelskim - partyjnym think tankiem Platformy Obywatelskiej - którego był głównym ekonomistą. To on był też głównym autorem programu gospodarczego Koalicji Obywatelskiej na wybory w 2023 roku.

Andrzej Domański, wicepremier oraz minister finansów i gospodarki Dawid Wolski East News

- Bardzo się w to zaangażował. Z czasem zyskał sympatię i zaufanie premiera. Robił dla niego wiele rzeczy dotyczących gospodarki. Mieli dwa lata, żeby się poznać i dotrzeć - mówi Interii jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej, dobrze znający Domańskiego. - A pamiętajmy, że wejść w łaski Tuska jest naprawdę trudno - dodaje.

Jesienią 2023 roku Domański trafia do rządu na stanowisko ministra finansów, a później wszystko toczy się już szybko. Lato 2025 roku - dostaje superresort finansów i gospodarki, a jego pozycja polityczna w rządzie wyraźnie wzrasta. Jesień 2026 roku - zostaje wicepremierem i jedną z twarzy obozu władzy przed ruszającą za chwilę kampanią parlamentarną.

Błyskawiczna kariera, ale - nasi rozmówcy wyraźnie to podkreślają - jedna rzecz wybija się w niej na pierwszy plan: swoją polityczną pozycję Domański w całości zawdzięcza Tuskowi. - Jest żołnierzem premiera, tuskowym lojalistą - zwięźle opisuje tę relację jeden z wiceministrów, który o Domańskim ma bardzo dobre zdanie.

Inny z naszych rozmówców, bardzo doświadczony polityk Platformy i osoba dobrze znająca premiera Tuska, dodaje, że Domański jest kimś, z kogo zdaniem w kwestiach gospodarczych szef rządu bardzo się liczy. - Jednak w kwestiach stricte politycznych, takiego robienia polityki, nie wyobrażam sobie, żeby czy to Andrzej, czy Adam (Szłapka, rzecznik rządu - przyp. red.) sprzeciwiali się Tuskowi i wchodzili z nim w ostrzejsze polemiki - ocenia.

To jest jednoznaczne pokazanie: słuchajcie, to jest mój wicepremier z Platformy

Mówi osoba z otoczenia premiera Tuska: - Andrzej to dobry uczeń premiera, jego polityczny wychowanek. Premier go politycznie wymyślił i zabrał z Krakowa do wielkiej polityki. Andrzej to wie i jest lojalny do granic. Dlatego został wicepremierem.

Z tego samego źródła słyszymy, że awans Domańskiego ma związek z inicjatywą "Dziesiątka na wybory". W pierwszej połowie kwietnia premiera zaprezentował dziesięcioro polityków młodego pokolenia, którzy mają poprowadzić Koalicję Obywatelską do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. W tym gronie był m.in. Domański, obok niego chociażby rzecznik rządu Adam Szłapka, wiceszef MON Cezary Tomczyk czy wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

- Premier powoli rozparcelowuje polityczne środowisko Trzaskowskiego - zauważa jeden z naszych rozmówców z KPRM, zwracając uwagę na kojarzone z prezydentem Warszawy nazwiska Szłapki, Tomczyka czy Gajewskiej. - Uznał, że czekał już wystarczająco długo i czas zacząć kogoś budować na przyszłość. Dwie osoby z tego grona, które na pewno będzie budować, to właśnie Andrzej i Adam - słyszymy.

Domański jest dla Tuska wygodnym i bezpiecznym "projektem inwestycyjnym". W polityce wszystko zawdzięcza premierowi, w Koalicji Obywatelskiej nie ma swojej frakcji ani większego środowiska politycznego (w KO słyszmy, że dopiero próbuje je budować) i przynajmniej na razie nie wykazuje wielkich ambicji politycznych, które mogłyby stanowić dla Kierownika potencjalne zagrożenie. Nie jest też charyzmatycznym liderem, porywającym swoimi wystąpieniami masy, dającym gorące "setki" ulubieńcem mediów ani magnesem na wyborców w mediach społecznościowych.

Rostowski 2.0? "Andrzej ma alergię na to porównanie"

Mając to wszystko na uwadze, nie dziwi, że od części naszych rozmówców słyszymy porównania do Jacka Rostowskiego, ministra finansów i wicepremiera z czasów pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. Jednego z najbliższych i najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska w tamtych czasach. Zwolennicy tego porównania mówią o Andrzeju Domańskim jako "Rostowskim 2.0".

- Rostowski to dobre porównanie. Powiedziałbym nawet, że bardziej Rostowski niż Gilowska - mówi wieloletni parlamentarzysta Platformy. - Rostowski też był pomysłem Tuska, ale wicepremierem został później, bo dopiero w drugiej kadencji naszych rządów. Z czasem też spodobała mu się polityka, poczuł ją, zaczął mieć ambicje polityczne - kontynuuje nasz rozmówca.

Czy Domański też zechce zamienić ławkę premierowskiego prymusa na samodzielność polityczną? - Musiałby mieć chęć robienia polityki, mieć polityczną sprawczość. A tej sprawczości nie daje ci resort, nawet najpotężniejszy, tylko ludzie - zastrzega cytowany wcześniej polityk.

2014 rok. Premier Donald Tusk i minister finansów Jacek Rostowski Witold Rozbicki Reporter

- Domański ma umiejętność skupiania się na własnej pracy i nieujawniania szczególnych ambicji politycznych. A to u polityka jest ważna zaleta - dodaje inny z naszych rozmówców, jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej. Podobieństwa między Domańskim i Rostowskim dopatruje się też w tym, że obaj ministrowie finansów pracowali dla rządu w trudnych okolicznościach gospodarczych "cały czas pod ogromną, ciężką chmurą długu i deficytu".

Nie wszystkim politykom w rządzie i koalicji podoba się jednak porównanie Domańskiego do Rostowskiego. Niektórzy mówią o tym bardzo jednoznacznie. - Bezsensowne porównanie. Trzeba kompletnie nie znać Andrzeja, żeby wygadywać takie rzeczy - kwituje sprawę jeden z wiceministrów. I dodaje: - Odkąd go poznałem, to jedyne na co miał wprost alergię, to porównania do Rostowskiego. Andrzej odpuścił sobie uporczywą walkę z deficytem budżetowym, bo wie, że można mieć albo inwestycje, programy i projekty, albo budżet bez deficytu. Jak widać, wiedział, co jest do zyskania, nawet jeśli naraził się opozycji czy części ekonomistów.

Na stawianie w jednym szeregu Domańskiego z Rostowskim kręcą nosem również koalicjanci. Ironicznie zauważają, że ten drugi był panem "pieniędzy nie ma i nie będzie", który decyzje podejmował arbitralnie i nie miał zwyczaju się z nich tłumaczyć. Nowo mianowany wicepremier zbiera z kolei pochwały właśnie za dialog, umiejętność słuchania i nastawienie na współpracę, a nie bronienie swojej racji za wszelką cenę.

- Ma dużo większą wrażliwość gospodarczą i wrażliwość społeczną od Rostowskiego. Do tego stopnia, że nie wydaje się nawet typowym liberałem. Dlatego też koalicjantom jest go dużo łatwiej bronić - zdradza jedno z naszych źródeł w koalicji rządzącej.

Andrzej dowozi Kierownikowi (tak w Koalicji Obywatelskiej i rządzie nazywany jest Donald Tusk - przyp. red.) wszystko. (...) A jak dowozisz premierowi, to on cię ciągnie w górę. Jak nie dowozisz albo robisz to w kratkę, to dostajesz po łapach

W koalicji rządzącej Domański jest też doceniany za to, jak sprawny zespół zbudował wokół siebie w resorcie finansów i gospodarki. Nie boi się delegować zadań i powierzać odpowiedzialności swoim zastępcom. Tajemnicą poliszynela w rządzie jest zresztą fakt, że budżetem państwa de facto nie zarządza wcale Domański, ale jego zastępczyni - Hanna Majszczyk.

- Hanka trzyma w garści finanse tego państwa. Bogini finansów, prawdziwa ikona. Wszyscy w rządzie się jej boją. Śmiejemy się, że nawet sam premier również - mówi nam źródło w rządzie.

Domański, czyli kilka pieczeni na jednym ogniu

Nominacja Andrzeja Domańskiego na wicepremiera to też jednak wielka polityka. Jak mówią źródła Interii w rządzie i KPRM, nie ma grama przypadku w tym, że awans ministra finansów i gospodarki odbywa się w przededniu startu kampanii parlamentarnej.

Powierzając Domańskiemu funkcję wicepremiera Donald Tusk upiekł kilka pieczeni na jednym ogniu.

Po pierwsze, ostatecznie zamknął w ramach koalicji dyskusje o tym, czy i kto zostanie kolejnym wicepremierem. Przypomnijmy: na to stanowisko swego czasu bardzo liczyła była minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Po drugie, nowy wicepremier to polityczne osłabienie wicepremierów, którzy w rządzie już są. W tym dwóch koalicyjnych: szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Po trzecie, to wyraźny sygnał do własnej partii. Jeden z członków rządu mówi nam wprost o "zrównoważeniu Radka Sikorskiego, żeby za mocno nie urósł". - To jest jednoznaczne pokazanie: słuchajcie, to jest mój wicepremier z Platformy - tłumaczy nasz rozmówca. I podkreśla: - Nie ma przypadku w tym, że w otoczeniu Radka, który jest bardzo popularny, premier pokazuje się wyjątkowo rzadko, a w towarzystwie Andrzeja bardzo często: spacery w parku, konferencje, wyjazd do Indii. Andrzej to lewar Tuska wobec Radka.

Po czwarte, Domański to puszczenie oka do wielkiego biznesu, który ma z ministrem finansów bardzo dobre relacje. W roku wyborczym rzecz bardzo istotna. Jednocześnie jest to też zrównoważenie w ramach rządu popularnej, ale mocno lewicowej, ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Minister finansów Andrzej Domański i szef MSZ Radosław Sikorski Filip Naumienko Reporter

Wreszcie po piąte, nominacja Domańskiego pokazuje, jak rząd i sam Tusk planują rozłożyć akcenty w roku wyborczym. Od niemal wszystkich naszych rozmówców słyszymy, że na pierwszym planie będą bezpieczeństwo (Sikorski) i dobrobyt (Domański). Dlatego to ministrowie spraw zagranicznych oraz finansów i gospodarki mają być głównymi pomocnikami szefa rządu w kampanii parlamentarnej.

Mówi dobrze zorientowany poseł Platformy: - Andrzej będzie jedną z twarzy naszej kampanii. Wiadomo, że nie główną, bo to rola szefa, ale on i Radek odegrają bardzo ważną rolę. Andrzej w te trzy lata odniósł gigantyczny sukces - od polityka zupełnie nieznanego do wicepremiera. Nikt mu tego nie odbierze. Tak samo polska gospodarka jest chwalona na świecie i wyróżnia się na tle Unii Europejskiej. Awans Andrzeja ma też sprawić, żeby dalej o nas dobrze mówili i pisali.

Polityk dobrze znający Domańskiego: - Zaufany minister finansów w roku kampanijnym to skarb i Kierownik doskonale to wie. Ma to przećwiczone z Rostowskim. Andrzej jest od tego, żeby mieć pomysły na rok wyborczy i wyksięgować na nie pieniądze, jeśli będzie trzeba rzucić coś na stół w kampanii.

Łukasz Rogojsz



