W skrócie Rakieta PERUN pomyślnie przeszła kolejny lot testowy na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce - poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Mieszkańcy terenów objętych kolejnymi testami dostaną o nich powiadomienia za pośrednictwem komunikatów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

MON wprowadziło decyzję o nadzorowanej eksploatacji sprzętu, co ma przyspieszyć wdrażanie nowych technologii i zwiększyć możliwości dowódców w reagowaniu na potrzeby wojska.

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Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej opublikował w mediach społecznościowych nagranie z lotu testowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Jak przekazał wiceminister obrony narodowej, test "potwierdził prawidłowe działanie kluczowych systemów rakiety, w tym sterowania wektorem ciągu".

"Kompetencje rakietowe rosną". Tomczyk opublikował nagranie

"Modyfikacje wprowadzone po wcześniejszych lotach zadziałały zgodnie z założeniami, a zespół SpaceForest zebrał dane do dalszych analiz i kolejnych testów. Polskie kompetencje rakietowe rosną. I, jak widać, wojsko patrzy na ten kierunek coraz uważniej" - dodał Cezary Tomczyk i podziękował żołnierzom oraz obsłudze poligonu za profesjonalne wsparcie.

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Tomczyk zapowiedział też kolejne loty związane ze specjalnymi testami wojskowymi.

- Chciałbym też państwa poinformować, że w ciągu najbliższych dni na terenie Polski będą odbywały się specjalne testy wojskowe, jeżeli chodzi o rażenie dalekiego zasięgu na odległość tysiąca kilometrów. Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą - zadeklarował wiceszef MON.

Osoby przebywające w rejonach objętych planowanymi lotami zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W innym wpisie Tomczyk doprecyzował, że chodzi o testy polskich rozwiązań w obszarze Deep Precision Strike, które sprawdzają "zdolności do precyzyjnego rażenia na dużych odległościach z wykorzystaniem niskokosztowych bezzałogowych systemów uzbrojenia", w tym do działania na dystansach ok. 1000 km.

Testy rakiet i nowa decyzja MON. "To wzmacnia odstraszanie"

"Chodzi o to, by przeciwnik już na etapie planowania agresji wiedział, że jej koszt może być bardzo wysoki. To właśnie wzmacnia odstraszanie" - argumentował Tomczyk.

Testy będą prowadzone na podstawie decyzji MON z września 2025 r., która ustanowiła procedury testowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków ich zwalczania. Tomczyk podkreślił, że testowane drony nie będą wyposażone w głowice bojowe.

Również w poniedziałek weszła w życie decyzja resortu obrony narodowej w sprawie eksploatacji nadzorowanej w ramach małoskalowego pozyskiwania sprzętu.

Tomczyk tłumaczył, że pozwoli to wojsku na szybszą reakcję na nowe wyzwania i potrzeby żołnierzy, a dowódcy otrzymają nowe możliwości wdrażania koniecznych rozwiązań. Ma to też służyć praktycznej weryfikacji nowych technologii i "bliższą współpracę innowatorów z Sił Zbrojnych z polskim środowiskiem startupów dual-use".



