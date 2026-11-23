W skrócie Wiceszef MON Paweł Zalewski poinformował, że państwa członkowskie NATO wyraziły pełną solidarność z Polską po piątkowym uderzeniu trzech rosyjskich rakiet w terytorium kraju.

Sojusznicy uzgodnili potrzebę adekwatnej odpowiedzi wobec Rosji, mającej na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski oraz zniechęcenie strony rosyjskiej do kolejnych prowokacji.

W ramach natychmiastowej reakcji na incydent państwa NATO zdecydowały o wysłaniu do Polski samolotu wczesnego ostrzegania AWACS.

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- Brałem udział w posiedzeniu z panem ambasadorem Neiderem, z panem generałem Stróżykiem, który przedstawił wojskową ocenę tych wydarzeń z piątku, kiedy trzy pociski manewrujące uderzyły w Polskę - poinformował Paweł Zalewski.

- Chciałem powiedzieć, że od samego początku spotkaliśmy się z solidarnością sojuszników. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany jednością sojuszu. Wszyscy ambasadorzy, którzy zabierali głos, a zabierali głos wszyscy, wyrażali pełną solidarność z nami w obliczu tych prowokacji rosyjskich - dodał.

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- Można powiedzieć, że Rosjanie w relacjach z NATO posunęli się wyżej na drabinie eskalacyjnej. To oznacza, i to również podzielili wszyscy ambasadorzy NATO, konieczność adekwatnej odpowiedniej odpowiedzi Rosji. Nie po to, aby eskalować, ale po to, żeby odpowiedzieć na tym poziomie, na którym odpowiada Rosja, aby Rosję zniechęcić do ataków - stwierdził wiceminister.

- I nie mówimy tutaj o działaniach w żaden sposób ofensywnych, bo to nie o to chodzi, ale mówimy o zdolnościach do obrony przed tymi wszystkimi atakami, które Rosja realizuje wobec państw NATO - zaznaczył.

Zalewski poinformował, że w ramach wzmocnienia zdolności obronnych Polski, państwa NATO zgodziły się wysłać do naszego kraju samolot wczesnego ostrzegania AWACS. - To jest bardzo poważna zdolność, która daje nam pogłębioną świadomość sytuacyjną. To jest natychmiastowa reakcja NATO, bardzo się z tego cieszymy - powiedział.



