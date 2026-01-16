W skrócie Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje projekt rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów stanu cywilnego, wprowadzając neutralne płciowo rubryki.

Zmiany są związane z wyrokiem TSUE, który zobowiązuje Polskę do uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie w innych krajach UE.

Kolejnym krokiem jest skierowanie zmian do konsultacji międzyresortowych, a rozporządzenie umożliwi techniczną transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci.

Resort cyfryzacji poinformował w komunikacie, że planowane zmiany obejmą wdrożenie neutralnych płciowo nazw rubryk - "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek", które zastąpią aktualnie używane określenia "kobieta" i "mężczyzna". Do tej zmiany zostanie też dostosowana reszta dokumentów.

Dostosowanie dokumentów i systemów administracyjnych ma umożliwić "zagwarantowanie obywatelom prawa do równego traktowania, umożliwienie korzystania z praw związanych z małżeństwem (świadczenia, ubezpieczenia, podatki), uproszczenie procedur urzędowych i poprawę funkcjonowania administracji".

Wyrok TSUE ws. małżeństw jednopłciowych. Jest zapowiedź resortu cyfryzacji

W komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji zapowiedziano, że następnym krokiem w procesie wprowadzania zmian będzie skierowanie ich do konsultacji międzyresortowych.

"Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawartego legalnie w innych krajach UE. To prawo, które musimy i chcemy stosować - wyrok TSUE jest jasny" - napisał na platformie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polityk Nowej Lewicy poinformował, że podpisał dokumenty, "które rozpoczynają proces zmiany wzorów aktów stanu cywilnego, tak aby państwo działało sprawnie i równo wobec wszystkich obywateli".

Jak zauważył, rozporządzenie ma pozwolić na transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci i technicznie przygotować do tej zmiany państwowe systemy.

Echa głośnego wyroku TSUE. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje wielką zmianę

"To prawo obywateli do równego traktowania, niezależnie od orientacji seksualnej. To kwestia godności, ale także stabilności życiowej rodzin, które już istnieją" - zauważył Krzysztof Gawkowski.

TSUE orzekł, że wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Polska, mają obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE. Odmowa wpisu takich związków do polskiego rejestru stanu cywilnego narusza prawo UE, w tym zasadę równego traktowania oraz swobodę przemieszczania się i osiedlania się obywateli UE.

TSUE podkreślił, że Polska nie musi wprowadzać małżeństw jednopłciowych do prawa krajowego, ale nie może odmówić uznania małżeństw zawartych legalnie w innym państwie UE.

