W skrócie 39 proc. ankietowanych nie popiera objęcia stanowiska wicepremiera przez polityka Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska.

27 proc. badanych chciałoby, aby przedstawiciel Polski 2050 został wicepremierem, natomiast 34 proc. nie ma zdania.

Największe poparcie odnotowano w grupie wiekowej 50-59 lat, a największy sprzeciw wśród osób w wieku 25-29 lat.

39 proc. ankietowanych nie chce, aby polityk reprezentujący Polskę 2050 zajął stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM.

Najnowszy sondaż. Wicepremier z Polski 2050?

W tej grupie 17 proc. jest zdecydowanie przeciw takiemu rozwiązaniu, a kolejne 22 proc. raczej przeciw.

Wicepremiera z partii Szymona Hołowni chciałoby z kolei 27 proc. respondentów (z czego 7 proc. zdecydowanie).

Ponad jedna trzecia biorących udział w badaniu nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Taką opcje wskazało 34 proc. badanych.

Wicepremier z Polski 2050? Głosy wyborców opozycji

Rozwiązanie, w którym polityk z Polski 2050 objąłby stanowisko wicepremiera, ma największe poparcie wśród osób w wieku 50-59 lat (za łącznie 32 proc.). Najbardziej przeciwna jest natomiast grupa wiekowa 25-29 lat (przeciw łącznie 49 proc.).

Najwięcej zdecydowanych zwolenników wicepremiera z Polski 2050 jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (13 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak") oraz Konfederacji (12 proc.), a także osób w wieku 18-24 lata (11 proc.).

Najbardziej przeciwne temu są z kolei osoby o wykształceniu podstawowym (26 proc. tej grupy) oraz wyborcy PiS-u (27 proc.). Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej są równo podzieleni - po 29 proc. wskazuje opcje "raczej tak" i "raczej nie".

