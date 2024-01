Krzysztof Gawkowski: Nie wierzę, że kandydat PiS wygra w pierwszej turze

- Na pewno jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta to Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia to są osoby, to są nazwiska, które będą wymieniane - stwierdził polityk i dodał, że są to "poważni kandydaci, którzy mogą być w drugiej turze".

Koalicja ma mało czasu ws. ustawy budżetowej

Przypomnijmy, że wymogi konstytucyjne nakazały, by do końca września rząd Zjednoczonej Prawicy złożył projekt budżetu do Sejmu, co zrobił 29 września. Nowe władze mają czas do końca stycznia, by przedłożyć ustawę do podpisu prezydentowi. Inaczej prezydent będzie mógł przedterminowo rozwiązać parlament, co wynika z art. 225 Konstytucji RP.