W skrócie Wicepremier Krzysztof Gawkowski krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za niedotrzymane obietnice i brak współpracy z rządem.

Gawkowski zarzuca prezydentowi blokowanie inicjatyw rządowych oraz działania na rzecz budowy opozycji wobec rządu.

Prezydent Nawrocki w ciągu stu dni odmówił nominacji sędziom, zawetował 13 ustaw i zainicjował 11 projektów ustaw.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Sto dni prezydentury Karola Nawrockiego to czas smutku i rozczarowań. To czas, w którym prezydent nie dotrzymał obietnic, a jednocześnie nie dorósł do funkcji prezydenta, bo "został" w kampanii wyborczej - powiedział w sobotę podczas konferencji w Olsztynie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polityk dodał, że "prezydenturę poznaje się po tym, czy człowiek, zostając prezydentem, potrafi wyjść z kampanii wyborczej i wznieść się ponad podziały polityczne".

Wiceszef rządu stwierdził, że "nie wystarczy powiedzieć, że się składa legitymację partyjną, ale trzeba ją złożyć także w swojej głowie".

- To się niestety nie wydarzyło. Prezydent Nawrocki jest postacią, która przez ostatnie dni zawodzi na różnych polach - ocenił Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski ocenił Karola Nawrockiego. "Czas smutku i rozczarowań"

Wicepremier wymienił decyzje prezydenta dotyczące braku nominacji oficerskich oraz awansów sędziów.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę, że odmówił nominacji 46 sędziów. Zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

- Prezydentowi wydaje się, że to on stoi na czele rządu; a przypominam, że w konstytucji jest napisane, że prezydent reprezentuje, a rząd rządzi. To jest zawód, który jest dalej idący. Prezydentura w Polsce do tej pory miała mieć charakter kohabitacyjny, taki, który będzie dawał poczucie współpracy rządu i prezydenta - podkreślił Gawkowski.

Karol Nawrocki "kompromituje Polskę". Gawkowski zarzuca mu blokowanie rządu

Jak mówił wiceszef rządu, prezydent zapowiada blokowanie ustaw, zanim wyjdą one z parlamentu; jako przykład podał ustawę o związkach partnerskich i statusie osoby najbliższej czy ustawę o zielonej transformacji.

Wicepremier Gawkowski ocenił, że "prezydent blokuje rząd po to, by budować opozycyjne siły, by kłócić się wewnętrznie i szukać sporu".

- W rządzie od początku była wyciągnięta ręka do współpracy na wielu polach. Prezydent tę rękę odrzuca. My dalej będziemy swoje robili. Bez prezydenta można rządzić. Prezydent kompromituje Polskę nie tylko w oczach Polaków, ale też za granicą - podkreślił wiceszef rządu.d

Zobacz również: Felietoniści Jak Nawrocki pomaga Tuskowi Przemysław Szubartowicz

100 dni prezydentury Nawrockiego. 11 inicjatyw ustawodawczych

Jak podała Kancelaria Prezydenta, w ciągu stu dni prezydent złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował i 70 podpisał. Prezydent mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, powołał 64 sędziów i asesorów sądowych. Odbył 11 wizyt zagranicznych.

Informując o podpisaniu inicjatywy ustawodawczej "Tani prąd -33 proc." prezydent Nawrocki zaproponował wycięcie z rachunków na energię elektryczną tych obciążeń, których Polacy nie powinni ponosić.

Zakłada ona m.in. likwidację dodatkowych opłat zawartych w cenie energii, w tym opłaty OZE, mocowej, kogeneracyjnej i przejściowej.

"Wydarzenia": Historia jak z filmu. Pies bohater uratował seniora Polsat News