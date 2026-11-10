Wiceminister z PSL usłyszał prokuratorskie zarzuty. Jest komunikat

W skrócie Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia oraz udaremnienia zaspokojenia wierzyciela.

Prokuratura zarzuca politykowi przywłaszczenie miliona funtów, 405 tysięcy euro oraz blisko 7 milionów złotych powierzonych mu przez Andrzeja Ciechanowieckiego.

Bartoszewski nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, a wcześniej dobrowolnie zrzekł się immunitetu poselskiego, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów.

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"4 listopada 2026 roku prokurator z mazowieckiego wydziału PZ PK przedstawił posłowi na Sejm RP Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych oraz udaremnienia zaspokojenia wierzyciel" - czytamy na stronie Prokuratury Krajowej.

Śledczy poinformowali, że pierwszy zarzut dotyczy przywłaszczenia środków pieniężnych powierzonych mu do zarządzania przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar. Chodzi o kwoty miliona funtów, 405 tys. euro oraz 6.683.705 zł.

"Część powierzonych środków podejrzany miał przeznaczyć na własne potrzeby, a część na zakup, remont i wyposażenie trzech mieszkań w Warszawie, nabytych na rzecz spółki należącej do podejrzanego i jego żony. Po wypowiedzeniu umowy powierzenia mieszkania zostały w latach 2012-2015 sprzedane, a podejrzany nie zwrócił pokrzywdzonemu środków uzyskanych z ich sprzedaży" - napisano w komunikacie.

Prokuratura postawiła Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu dwa zarzuty

PK wyjaśniła, że drugi zarzut dotyczy udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie "szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku".

Śledczy wyjaśnili, że działania Bartoszewskiego miały na celu "udaremnienie wykonania spodziewanego niekorzystnego orzeczenia sądowego". Oba czyny miały zostać popełnione wspólnie i w porozumieniu z żoną.

Z komunikatu śledczych wynika, że zarzuty są uzasadnione materiałem dowodowym zgromadzonym w toku śledztwa. Mowa o zeznaniach świadków, aktach postępowań cywilnych, dokumentacji bankowej, dokumentach rejestrowych spółek, księgach wieczystych, aktach notarialnych dotyczących nieruchomości i stosunków majątkowych małżonków oraz pełnomocnictwach, korespondencji i innych dokumentach zgromadzonych w sprawie.

"Po ogłoszeniu zarzutów prokurator przesłuchał Władysława Teofila Bartoszewskiego w charakterze podejrzanego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył krótkie wyjaśnienia. Z uwagi na zaawansowany etap postępowania w sprawie nie zachodziła konieczność zabezpieczenia dalszego toku postępowania przez stosowanie środków zapobiegawczych" - czytamy.

Analogiczne zarzuty usłyszała też żona Bartoszewskiego

Prokuratura Krajowa ujawniła, że analogiczne zarzuty zostały tego samego dnia przedstawione też żonie podejrzanego. Kobieta również nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień.

Śledczy przypomnieli, że Władysław Teofil Bartoszewski jest posłem na Sejm RP, więc "nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu" - chyba że skutecznie zrzeknie się immunitetu.

"W lipcu 2026 roku Prokurator Generalny złożył wniosek o wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie Władysława Teofila Bartoszewskiego do odpowiedzialności karnej" - przypomnieli śledczy.

Ostatecznie 6 października Władysław Teofil Bartoszewski złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu. Dzień później poprawność formalną tego czynu potwierdziła sejmowa komisja. Pozwoliło to na ogłoszenie politykowi postanowienia o przedstawieniu zarzutów.



