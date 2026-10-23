W skrócie Jan Szyszko złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej, krytykując działania obecnej koalicji rządzącej.

Dzień wcześniej rezygnację z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej ogłosiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, argumentując to swoimi wartościami.

Przyczyną odejść był m.in. sprzeciw wobec głosowania posłów koalicji za zniesieniem dwukadencyjności samorządów, co minister Pełczyńska-Nałęcz potępiła.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Wchodziłem do rządu Koalicji 15 października z mandatu Polski 2050 - Trzeciej Drogi. Nasz rząd miał być nową jakością: skończyć z kolesiostwem, rozliczyć łamanie prawa, naprawić sądy, uzdrowić budżet. Ówczesny lider mojej partii mówił o zabraniu tłustym kotom kuwet i braku powrotu do 2015 roku" - napisał na wstępie swojego oświadczenia Jan Szyszko.

Według wiceministra funduszy i polityki regionalnej "trzeci rok rządzenia jest dla tych obietnic brutalny".

"Kolesiostwo - afera szpitalna jest jego symbolem, Mateccy śmieją się sprawiedliwości w twarz, a do odbierania TK z rąk polityków nie znaleziono nikogo bardziej apolitycznego niż prawa ręka Premiera RP" - punktował Szyszko.

Szyszko opublikował oświadczenie. Krytykuje koalicję rządzącą

Jan Szyszko to polityk Polski 2050, której przewodzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej w czwartek poinformowała, że odchodzi z rządu, ponieważ wartości są dla niej "ważniejsze niż stołki". Pełczyńska-Nałęcz krytykowała polityków koalicji, którzy zagłosowali za nowelizacją o zniesieniu dwukadencyjności samorządów (ostatecznie projekt został odrzucony głosami 215 do 213).

"Głosowanie posłów K15X (koalicji 15 października - red.) o dwukadencyjności, w tym znacznej części posłów PL2050 wbrew decyzji Zarządu Partii, nie było wypadkiem przy pracy. To logiczny, kolejny etap porzucenia mandatu od wyborców na rzecz partykularnych interesów" - ocenił Szyszko.

Rozwiń

Zdaniem wiceministra koalicja rządząca bardziej skupia się na politycznej polaryzacji niż realnych problemach, którymi trzeba się zająć.

"To nie jest moje miejsce. W tej sytuacji złożenie rezygnacji jest jedynym uczciwym zachowaniem" - przekazał.

Rezygnacja Pełczyńskiej-Nałęcz ze stanowiska w rządzie

W sporze o dwukadencyjność samorządów chodzi o projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego złożony z inicjatywy PSL. Przewidywał on m.in. zniesienie zasady, według której wójt, burmistrz czy prezydent miasta może sprawować tę funkcję tylko przez dwie kadencje.

"Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - oceniła w swoim wpisie Pełczyńska-Nałęcz.

- Myślałem, że zanim odejdzie to zadzwoni chociaż i powie, że się znudziła ta praca - powiedział w piątek Donald Tusk, komentując rezygnację z minister. Dodał, że na jej miejsce ma już jednak "dwie świetne kandydatury".



