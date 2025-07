Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wydał polecenie wojewodom, aby w piątek we wszystkich województwach zabrzmiały syreny alarmowe. Będzie to forma upamiętnienia powstańców. Przypomnijmy, w ciągu 63 dni walk zginęło nawet 200 tysięcy mieszkańców stolicy. W większości byli to cywile.