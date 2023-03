- Wysłuchałem tego, co najbardziej boli - poinformował dziennikarzy Wdówik po spotkaniu. - Umówiliśmy się na spotkanie w przyszłym tygodniu. Pięcioosobowa delegacja ma przyjechać do ministerstwa - dodał.

- Mam nadzieję, że ludzie rozumieją, że da się rozmawiać bez protestu. Ci państwo nigdy wcześniej do mnie z żadnym postulatem, z żadną prośbą o spotkanie, nie wystąpili - powiedział Wdówik. - Dlatego traktuję to jako rozgrywkę polityczną pani poseł Hartwich, która niestety osobami niepełnosprawnymi rozgrywa swoje kwestie - stwierdził.

Wiceminister dodał, że będzie spotykał się z osobami niepełnosprawnymi i z ich opiekunami. - To oni pierwsi się dowiedzą o tym, jakie możemy podjąć rozmowy i w jakich kierunkach mogą pójść ustalenia - podkreślił.

"Nie ma na razie nawet w słowie realnego wsparcia"

- To jest ciągłe lawirowanie - skomentowała spotkanie Iwona Hartwich. - My mówimy konkretnie: panie ministrze, mamy jeden postulat, jest to głodowa renta socjalna - dodała.

Posłanka zaapelowała do Wdówika o wstawiennictwo w tej sprawie. - Prosimy, żeby pan coś z tym zrobił, prosimy, żeby pan jako rzecznik praw osób z niepełnosprawnością zainterweniował. Nie ma na razie nawet w słowie realnego wsparcia - podsumowała.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie ponownie protestują w Sejmie. Na czele protestu pod hasłem "Chcemy godnie żyć" jest Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej i matka niepełnosprawnego Jakuba.

We wtorek protestujący złożyli projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Domagają się rozpatrzenia projektu na trwającym posiedzeniu Sejmu i zapowiadają, że do tego czasu będą okupować sejmowe korytarze.

Chcą oni podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto.