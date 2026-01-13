W skrócie Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur krytykuje legalność przywrócenia Dariusza Barskiego na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Kancelaria Prezydenta argumentuje, że do odwołania Barskiego wymagana jest zgoda prezydenta, której nie było, a działania rządu uznaje za naruszenie praworządności.

Spór trwa od stycznia 2024 r., kiedy Adam Bodnar stwierdził, że przywrócenie Barskiego było bezprawne; obecnie nowym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Korneluk.

Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się - jak to określiła - z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim. KPRP podkreśliła, że Barski "dokładnie dwa lata temu został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji".

Na wpis zareagował wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

"Panie Prezydencie, kilka faktów: Prokuratura Krajowego powołuje Premier na wniosek Prokuratora Generalnego spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej. To oznacza, że Prokuratorem Krajowym może zostać tylko czynny prokurator" - napisał Mazur.

Wiceminister pokreślił, że prokurator Barski przeszedł w stan spoczynku w 2010 r.

Mazur dodał, że "w 2022 r. ówczesny Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na podstawie art. 47 ustawy wprowadzającej ustawę prawo o prokuraturze uwzględnił wniosek prok. Barskiego o powrót do służby. Czyli na podstawie przepisu, który pozwalał na przywrócenie prokuratora ze stanu spoczynku do czynnej służby w okresie od 4 marca 2016 do 4 maja 2016 roku. Tym samym Zbigniew Ziobro chciał przywrócić prok. Barskiego bez podstawy prawnej".

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości prokurator Dariusz Barski nie mógł być Prokuratorem Krajowym. Nigdy nie został prawidłowo powołany.

Kancelaria prezydenta: Dariusz Barski jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym

Kancelaria Prezydenta przypomniała w opublikowanym na platformie X komunikacie, że do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda prezydenta.

"Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą. To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone" - czytamy we wpisie.

Według Kancelarii Prezydenta działania te stanowią naruszenie zasad praworządności. "To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa" - dodano.

Trwający do dziś konflikt dotyczący najwyższych władz polskiej prokuratury wiąże się ze zmianą w 2024 r. kierownictwa Prokuratury Krajowej. Wówczas, 12 stycznia, ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar wręczył Barskiemu, pełniącemu funkcję Prokuratora Krajowego, dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby ze stanu spoczynku "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Decyzja ta wywołała kontrowersje. Barski, którego w tej sprawie poparł ówczesny prezydent Andrzej Duda, był bliskim współpracownikiem byłego szefa MS, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który przywrócił Barskiego do służby 16 lutego 2022 r.

W związku z tym - jeszcze w styczniu 2024 r. - na mocy decyzji premiera Donalda Tuska pełniącym obowiązki prokuratora krajowego, do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie, został prok. Jacek Bilewicz (obecnie zastępca Prokuratora Generalnego). Konkurs wygrał w drugiej połowie lutego prok. Dariusz Korneluk, którego w połowie marca szef rządu powołał na nowego Prokuratora Krajowego.

