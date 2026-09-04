"Złożyłem rezygnację z funkcji Podsekretarza Stanu i Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" - przekazał na platformie X Mikołaj Dorożała.

"Chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej misji. Robiliśmy rzeczy przełomowe w trudnych realiach politycznych, często pod prąd. Odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Byłem wierny swoim wartościom" - dodał i zaznaczył, że "kończy ten rozdział, ale nie kończy swojej drogi".

"Ochrona polskiej przyrody to sens mojej pracy - będę jej oddany zawsze, niezależnie od tego, czy w służbie publicznej, w nauce, czy w działalności społecznej" - napisał.

Według Mikołaja Dorożały, "ministrem się bywa, człowiekiem się jest". "Nie jestem typowym politykiem - trafiłem do polityki z organizacji pozarządowych, z niezgody na to, co widziałem (zwłaszcza w obszarze naszej przyrody) oraz z chęci zmian. Nie zapomniałem, skąd się wywodzę. Polityka to przygoda, po której chcę mieć dokąd wrócić i móc spojrzeć sobie oraz innym w twarz".

Mikołaj Dorożała składa dymisję. Był wiceministrem klimatu i środowiska

Dorożała we wpisie w mediach społecznościowych podsumował również swój okres w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Stwierdził, że "mimo tak wielu trudności zrobiliśmy ogromnie dużo". "Od wdrożenia komponentu przyrodniczego dla tarczy wschód przez powstrzymanie wycinek najcenniejszych lasów w Polsce, powołanie ponad 200 nowych rezerwatów przyrody - w tym największego od dziesięcioleci rezerwatu Bliżyńskie Lasy Naturalne (prawie 3000 ha, obszar porównywalny z małym parkiem narodowym), po zaprzestanie polowań na ptaki w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty i zdjęcie 5 zagrożonych gatunków ptaków z listy łowieckiej" - wymienił.

"Nie wszystko się udało. Ale to już sobie zostawię na książkę, którą być może kiedyś napiszę" - dodał.

Mikołaj Dorożała był wiceministrem klimatu i środowiska od 2023 roku. "Przez ten czas nie zabiegałem o żadne rady nadzorcze czy stanowiska. Nie traktowałem MKiŚ jak trampoliny do kolejnego skoku po większą kasę. Bo tak właśnie wygląda służba publiczna. 'Służba' jest tu właściwym słowem - i dosłownie, i w przenośni" - napisał.



