W skrócie Podczas V Kongresu "Dialog o Gospodarce" wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaprosiła Sławomira Mentzena na wojskowe szkolenie z programu "wGotowości".

Sławomir Mentzen odrzucił propozycję wiceminister obrony narodowej, stwierdzając, że nie będzie robił z siebie cyrkowca na potrzeby medialnych wyzwań.

"wGotowości" to cykl bezpłatnych, ośmiogodzinnych szkoleń organizowanych przez MON, które obejmują zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, medycyny i przetrwania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W czwartek w Warszawie odbył się V Kongres "Dialog o Gospodarce", organizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

Podczas wydarzenia doszło do wymiany zdań między wiceminister obrony narodowej Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką a Sławomirem Mentzenem.

- Czy idzie pan ze mną ćwiczyć na "W gotowości"? - zapytała polityka Sobkowiak-Czarnecka.

- Z panią? - odpowiedział pytaniem Mentzen.

Sobkowiak-Czarnecka rzuciła wyzwanie Mentzenowi. "Nie będę robił z siebie cyrkowca" Polsat News

- Ze mną, ja zapraszam. Chyba że z kobietą to dyshonor pójść na ćwiczenia - dodała wiceminister.

Polityk Konfederacji odpowiedział własnym zaproszeniem. - Ja zapraszam na Bieg Niepodległości - powiedział. - A biegnę, to się spotkamy - odparła Sobkowiak-Czarnecka.

Do rozmowy włączył się również Radosław Sikorski. - Oj, panie przewodniczący, rękawica rzucona, trzeba podjąć - zasugerował.

Sławomir Mentzen zapytany o szkolenie MON. "Nie wiem, na czym polega"

Później dziennikarz Polsat News zapytał Mentzena, czy przyjmie wyzwanie wiceminister. Polityk nie zadeklarował udziału w szkoleniu.

- Nie do końca zrozumiałem istotę tego wyzwania, więc ciężko mi w ciemno przyjmować. Na pewno nie będę robił z siebie cyrkowca i ku uciesze dziennikarzy jakichś fikołków robił - odparł.

Reporter wyjaśnił, że chodzi o organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkolenie "wGotowości", obejmujące teorię i praktykę. - Nie wiem, na czym polega to szkolenie - uciął Mentzen.

Czwartkową wymianę zdań między politykami poprzedziła dyskusja o roli kobiet w służbach mundurowych. Na początku października Sławomir Mentzen opublikował nagranie, w którym ironicznie skomentował przyjęcie nowych funkcjonariuszek do dolnośląskiej policji. Sugerował, że ich obecność nie przestraszy przestępców. Jego wypowiedź wywołała krytykę m.in. przedstawicieli rządu.

Do dyskusji włączyła się Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Opublikowała na platformie X zdjęcie ze strzelnicy, na którym trzyma pistolet pod okiem instruktora. Fotografię opatrzyła podpisem: "Just a girl. Nie mówcie Sławomirowi Mentzenowi".

Mentzen odpowiedział na publikację, zarzucając wiceminister, że nie potrafi prawidłowo trzymać broni. "Pani minister nie strzela" - napisał.

Program "wGotowości". Czego uczą się uczestnicy?

Jak informuje MON, "wGotowości" to bezpłatne, dobrowolne szkolenia przygotowujące do działania w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia obejmują cztery obszary: bezpieczeństwo, medycynę, przetrwanie i cyberhigienę. Uczestnicy mogą nauczyć się m.in. udzielania pierwszej pomocy, reagowania na alarmy, planowania ewakuacji czy rozpoznawania zagrożeń w internecie.

Szkolenia trwają osiem godzin i odbywają się w jednostkach wojskowych pod okiem wojskowych instruktorów. Dostępne są zapisy indywidualne oraz grupowe. Tegoroczne zajęcia zaplanowano do końca listopada.

Podziel się opinią na temat odsłuchu artykułów w portalu Interia. Kliknij, aby przejść do ankiety, otwiera się w nowym oknie



