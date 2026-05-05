W skrócie Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zakwestionował publicznie ocenę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dotyczącą prognozy zagrożenia ze strony Rosji.

Gen. Andrzej Kowalski stwierdził, że Donald Tusk przedstawił zbyt alarmistyczną prognozę dotyczącą Rosji, co jego zdaniem wpisuje się w nurt antyamerykański w europejskiej polityce.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podkreśliło, że stanowisko premiera dotyczące możliwego konfliktu militarnego jest niespójne z innymi jego wypowiedziami dotyczącymi obecności wojsk USA w Polsce.

"To nieprawdopodobne. Proszę o natychmiastową reakcję prezydenta Karola Nawrockiego względem swojego podwładnego" - napisał Tomczyk za pośrednictwem portalu X.

"Jak można przedstawić 'nadmiernie alarmistyczną prognozę względem Rosji'? Czy szef BBN, były współpracownik Macierewicza zwariował? Rosja jest największym zagrożeniem dla NATO, dla Polski i dla całego świata. Setki tysięcy ludzi zostało przez ten reżim zabitych w ostatnich latach wojny z Ukrainą, to autorzy Buczy, nalotów na miasta, autorzy wlotu dronów do Polski" - stwierdził wiceszef MON i dodał, że wypowiedź p.o. szefa BBN była "absolutnie skandaliczna i jednoznacznie głupia".

Wiceminister krytykuje słowa szefa BBN. "Zwariował?"

Słowa Cezarego Tomczyka to reakcja na słowa gen. Andrzeja Kowalskiego, który komentując niedawny wywiad udzielony przez Donalda Tuska portalowi Financial Times stwierdził, że premier "przedstawił nadmiernie alarmistyczną prognozę zagrożenia ze strony Rosji" - czytamy w komunikacie BBN.

"W szczególności kierujący BBN gen. Kowalski zauważył, że słowa premiera wpisują się w nurt antyamerykański, obecny w narracji części elit politycznych w Europie, w tym w Polsce i że umacnianie się tego nurtu jest zbieżne z interesami strategicznymi Niemiec" - dodano.

Według szefa BBN "stanowisko Premiera, który z jednej strony zwraca uwagę na możliwość militarnego konfliktu w ciągu 'kilku miesięcy', jest zupełnie niespójne z jego późniejszym stwierdzeniem, że Polska nie powinna Niemcom 'podbierać' wojsk USA stacjonujących na ich terytorium".

"Gdyby sprawa wyglądała tak, jak przedstawił to Donald Tusk, to jako premier polskiego rządu powinien on przede wszystkim przedsięwziąć wszelkie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom RP, w tym zabiegać o jak najintensywniejszą i wielowymiarową obecność USA w Polsce" - napisało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

