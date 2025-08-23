Arkadiusz Myrcha odniósł się do sprawy na platformie X. Z jego wpisy wynika, że dziennikarze Telewizji Republika pojawili się przed jego domem w Błoniu, gdzie Adrian Borecki miał domagać się odpowiedzi na pytania o pobierany przez parę polityków dodatek na mieszkanie w Warszawie.

"Przestańcie nas nachodzić! Jesteśmy w naszym domu oddanym do użytku. Filmowanie, wykrzykiwanie do dzieci czy blokowanie bramy, jest zwykłym nękaniem. Jeszcze jeden raz i podejmę kroki prawne. Mamy prawo do prywatności. Jak macie pytania, to kierujcie je do Sejmu lub naszych biur" - napisał Myrcha, publikując wpis Boreckiego na jego temat.

Dom Arkadiusza Myrchy. Głośna sprawa majątku poselskiej pary

O domu poselskiego małżeństwa w Błoniu zrobiło się głośno w ubiegłym roku, gdy na jaw wyszło, że Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha pobierają tysiące złotych z Kancelarii Sejmu na wynajem mieszkania w stolicy, mimo że mają pod Warszawą nieruchomość.

W odpowiedzi na mnożące się na ten temat pytania posłanka zamieściła nowy rejestr korzyści, z którego wynikało, iż dom otrzymała w darowiźnie od rodziców.

Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył z kolei, że nieruchomość "jest w fazie wykończenia" oraz "nie jest przystosowana do zamieszkania", wobec czego małżeństwo polityków zmuszone jest do wynajmu mieszkania w prestiżowej dzielnicy stolicy.

Dalej w piśmie do Komisji Etyki Poselskiej Myrcha wyjaśniał, że z uwagi na obowiązki poselskie dużą część roboczych dni spędza w Warszawie. "Aby zapewnić dzieciom miejsce w publicznych placówkach wychowawczych musiałem zostać podatnikiem w Warszawie. Zatem warszawskie miejsce zamieszkania jest na potrzeby czysto podatkowe" - zapewniał.

