Wiceminister Myrcha zwrócił się do Telewizji Republika. "Przestańcie nas nachodzić"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zwrócił się do dziennikarzy Telewizji Republika żądając, by przestali nachodzić jego i jego rodzinę. To reakcja polityka KO na pojawienie się telewizji przed jego domem w Błoniu niedaleko Warszawy. O nieruchomości zrobiło się głośno w kontekście pobieranych przez polityka i jego żonę Kingę Gajewską tzw. dodatków na mieszkaniu. Myrcha grozi dziennikarzom podjęciem kroków prawnych.

Arkadiusz Myrcha ze stanowczym apelem do Telewizji Republika
Arkadiusz Myrcha ze stanowczym apelem do Telewizji RepublikaAleksiej Witwicki Agencja FORUM

Arkadiusz Myrcha odniósł się do sprawy na platformie X. Z jego wpisy wynika, że dziennikarze Telewizji Republika pojawili się przed jego domem w Błoniu, gdzie Adrian Borecki miał domagać się odpowiedzi na pytania o pobierany przez parę polityków dodatek na mieszkanie w Warszawie.

"Przestańcie nas nachodzić! Jesteśmy w naszym domu oddanym do użytku. Filmowanie, wykrzykiwanie do dzieci czy blokowanie bramy, jest zwykłym nękaniem. Jeszcze jeden raz i podejmę kroki prawne. Mamy prawo do prywatności. Jak macie pytania, to kierujcie je do Sejmu lub naszych biur" - napisał Myrcha, publikując wpis Boreckiego na jego temat.

Dom Arkadiusza Myrchy. Głośna sprawa majątku poselskiej pary

O domu poselskiego małżeństwa w Błoniu zrobiło się głośno w ubiegłym roku, gdy na jaw wyszło, że Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha pobierają tysiące złotych z Kancelarii Sejmu na wynajem mieszkania w stolicy, mimo że mają pod Warszawą nieruchomość.

W odpowiedzi na mnożące się na ten temat pytania posłanka zamieściła nowy rejestr korzyści, z którego wynikało, iż dom otrzymała w darowiźnie od rodziców.

Zobacz również:

Kinga Gajewska oraz Arkadiusz Myrcha w Sejmie
Polska

Posłanka zapomniała o domu? Ręczne dopiski w ważnym dokumencie

Piotr Białczyk
Piotr Białczyk

    Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył z kolei, że nieruchomość "jest w fazie wykończenia" oraz "nie jest przystosowana do zamieszkania", wobec czego małżeństwo polityków zmuszone jest do wynajmu mieszkania w prestiżowej dzielnicy stolicy.

    Dalej w piśmie do Komisji Etyki Poselskiej Myrcha wyjaśniał, że z uwagi na obowiązki poselskie dużą część roboczych dni spędza w Warszawie. "Aby zapewnić dzieciom miejsce w publicznych placówkach wychowawczych musiałem zostać podatnikiem w Warszawie. Zatem warszawskie miejsce zamieszkania jest na potrzeby czysto podatkowe" - zapewniał.

    Zobacz również:

    Arkadiusz Myrcha
    Polska

    Arkadiusz Myrcha złamał ciszę wyborczą? Zamieścił przeprosiny

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Akt oskarżenia wobec Błaszczaka za odtajnienie akt. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Chodzi o to żeby ścigać opozycjęPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze