W skrócie Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński poinformował o decyzji zwrotu dwóch ukraińskich odznaczeń, które otrzymał za działalność na rzecz integracji europejskiej Ukrainy.

Kamiński uzasadnił ten krok działaniami i wypowiedziami najwyższych władz Ukrainy oraz brakiem jednoznacznego potępienia zbrodni wołyńskiej przez ukraińskich polityków.

W ostatnich dniach doszło do zwrotu polskich i ukraińskich odznaczeń przez przedstawicieli obu krajów w związku ze sporem dotyczącym upamiętnienia UPA.

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"Szanowny Panie Ambasadorze, w związku z działaniami i wypowiedziami Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które spotkały się z poparciem wszystkich byłych prezydentów Ukrainy oraz zdecydowanej większości ukraińskiej klasy politycznej, podjąłem decyzję o zwrocie dwóch odznaczeń państwowych Ukrainy, którymi zostałem uhonorowany za działalność na rzecz integracji europejskiej Ukrainy" - stwierdził Kamiński w liście przesłanym Polsat News.

Jako pierwszy do listu dotarł portal 300Polityka.

Wicemarszałek Senatu zwrócił uwagę, że "Polska była dla Ukrainy adwokatem w Europie wtedy, gdy wielu europejskich polityków podchodziło do ukraińskich aspiracji z rezerwą".

"Wspieraliśmy Ukrainę politycznie, dyplomatycznie i gospodarczo, konsekwentnie zabiegając o jej obecność w strukturach euroatlantyckich i europejskich. Przez lata świadomie ograniczaliśmy spory historyczne, uznając, że przyszłość relacji polsko-ukraińskich wymaga odpowiedzialności i dobrej woli. Niestety, dziś trudno oprzeć się wrażeniu, że ta dobra wola nie spotkała się z należytą wzajemnością" - dodał.

Michał Kamiński zwraca ukraińskie odznaczenie. "Zdumienie i rozczarowanie"

Polityk Trzeciej Drogi zaznaczył, że Polska w znaczący sposób pomagała Ukrainie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, zapewniając wsparcie finansowe, militarne, polityczne i humanitarne.

"Tym większe jest moje zdumienie i rozczarowanie faktem, że po latach tak ogromnego wsparcia ze strony Polski i całej Europy Ukraina nadal nie zdobyła się na jednoznaczne potępienie sprawców zbrodni wołyńskiej oraz masowych mordów dokonanych przez OUN i UPA na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej" - stwierdził w liście do ukraińskiego ambasadora.

"Trudno zrozumieć, dlaczego Ukraina nadal odnajduje bohaterów narodowych w środowiskach odpowiedzialnych za jedną z najtragiczniejszych kart w historii stosunków polsko-ukraińskich. Trudniej jeszcze zrozumieć, dlaczego w XXI wieku osoby związane z tymi zbrodniami bywają przedstawiane jako wzorce patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Ukraińców" - dodał Kamiński.

Wicemarszałek przyznał również, że Polska nie zamierza wybierać Ukrainie bohaterów, może jednak wybory te oceniać, oraz "ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek reagować".

Wicemarszałek Senatu pisze list do ukraińskiego ambasadora. "Z głębokim żalem"

Kamiński stwierdził, że odznaczenia, które otrzymał było wyrazem "wspólnych wartości, które miały stanowić fundament relacji między Polską a Ukrainą". "Dziś nie mogę ich zatrzymać, skoro najwyższe władze Ukrainy oraz znacząca część jej elit politycznych nadal nie zdobyły się na jednoznaczne potępienie sprawców zbrodni wołyńskiej i masowych mordów dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej".

"Dlatego zwracam przyznane mi odznaczenia, prosząc o przekazanie ich właściwym władzom Ukrainy. Decyzję tę podejmuję z głębokim żalem, ale również z przekonaniem, że prawdziwe partnerstwo między narodami może być budowane wyłącznie na fundamencie prawdy, szacunku dla ofiar oraz wzajemnej uczciwości" - zakończył wicemarszałek Senatu.

Michał Kamiński został odznaczony Orderem "Za Zasługi" II stopnia w grudniu 2007 roku. Odznaczenie wręczył mu ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.

Spór o UPA. Polacy i Ukraińcy zwracają ordery

W ubiegły piątek prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Była to reakcja na decyzję o nadaniu przez ukraińskiego prezydenta imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

W sobotę Zełenski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że odesłał odznaczenie Nawrockiemu. Kontrowersje wzbudził fakt, że ukraiński prezydent zdecydował się na wysłanie Orderu zwykłą firmą kurierską.

Solidarność z Wołodymyrem Zełenskim wyraziło wielu ukraińskich polityków. Polskie odznaczenia zwrócili również przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Proszenko - a także szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kyryłło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha czy ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.





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