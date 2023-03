- Trzeba działać, bo zamiast grzybów będziemy zbierać trupy - powiedział w rozmowie z Interią w październiku 2021 roku wiceburmistrz Michałowa Konrad Sikora. Ponad rok po jego wypowiedzi na pograniczu polsko-białoruskim znaleziono 38 ciał.

- Mogę powiedzieć, że potwierdziły się moje słowa - mówi nam w poniedziałek 13 marca. Jak dodał, "dziś w lesie znaleziono kolejne ciało", a "to, że dojdzie do ludzkich dramatów, było pewne".

Granica polsko-białoruska. Konrad Sikora: Ofiar może być o wiele więcej

Samorządowiec zgodził się ze słowami europosłanki Janiny Ochojskiej, że na granicy "ofiar może być o wiele więcej". - One mogą być po stronie polskiej, mogą być po stronie białoruskiej. Aktywiści stale informują o zaginionych osobach - nie ma ich ani w Polsce, ani na Białorusi, ani w innych krajach. Można więc przypuszczać, że ofiar może być więcej - przekonuje.

Konrad Sikora zaznacza jednak, że skala problemu jest obecnie o wiele mniejsza niż jesienią 2021 roku, ale wciąż wiele osób chce przedostać się do Polski. - Im będzie cieplej, tym takich sytuacji będzie więcej - podkreśla.

- My jesteśmy cały czas przygotowani, żeby dalej pomagać - stwierdził wiceburmistrz. Dzięki pomocy finansowej miasta Gdańska i Wrocławia gmina zakupiła bus, który jest przeznaczony do interwencji. Urzędnik powiedział nam, że jest on wykorzystywany każdorazowo, gdy ktoś prosi o pomoc. - Działamy głównie na wezwanie aktywistów. Nasi strażacy też angażują się w akcje poszukiwawcze - dodaje.

Masowe groby na granicy. Sikora: Nie mamy takich informacji

Zapytaliśmy samorządowca, co sądzi o sugestiach Janiny Ochojskiej, że na terenach przygranicznych mogą znajdować się masowe groby. - Nie mam takich informacji. Znajdowane są tylko ciała, które leżą tam dłużej niż tydzień. Takich przypadków było już 38. O masowych grobach jednak nie słyszeliśmy - mówi.

Wiceburmistrz przekonuje, że samorząd współpracuje ze Strażą Graniczną, która "czasem sama prosi o pomoc", kiedy poszukiwania odbywają się na terenie o dużej powierzchni. - Straż Graniczna robi swoje tak, jak robiła. Imigranci zwykle są przekazywani właśnie Straży Granicznej, która wykonuje wobec nich wszelkie procedury azylanckie - zakończył.

Janina Ochojska: Ofiar na granicy jest więcej. Mogą leżeć w zbiorowym grobie

W ubiegły piątek Janina Ochojska była gościem audycji radia TOK FM. Podczas rozmowy na antenie stwierdziła, że "ofiar tej granicy (polsko-białoruskiej - red.) jest o wiele więcej". - One są albo w jakimś zbiorowym grobie, bo nie zdziwiłabym się, gdyby w czasie kiedy był zamknięty dostęp do granicy, po prostu pozbierano ciała, żeby nie było tych dowodów - powiedział europosłanka PO.

Dodała, że obecnie niemal 300 migrantów ma status osoby zaginionej, co potwierdza Grupa Granica.

W dalszej części wypowiedzi Ochojska zasugerowała, że ciała zmarłych zakopane są w lasach, a w grzebaniu ofiar pomagali polscy leśnicy. - Był taki moment, kiedy powoływano leśników z całego kraju. Po co? Przecież nie po to, żeby pomogli puszczy w trudnym momencie, ale po coś ich zwołano - oceniła.

Rząd reaguje na słowa Ochojskiej. "To antypolonizm"

Na słowa polityk zareagował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Czym Janina Ochojska różni się od Emila Czeczko?" - zapytał, nawiązując do dezertera polskiej armii, który wyjechał na Białoruś i stał się przedmiotem tamtejszej propagandy.