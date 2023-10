WIBOR w dół, raty kredytów szaleją. Nie wszyscy zapłacą mniej

Raty kredytu hipotecznego - stałe czy zmienne?

Odwieczny problem wszystkich, którzy decydują się na kredyt to wybór sposobu jego oprocentowania . Podjęcie racjonalnej decyzji jest w rzeczywistości bardzo trudne - trzeba przewidzieć sytuację makro- i mikroekonomiczną na cały okres spłaty, co w przypadku kredytów hipotecznych oznacza nawet kilkadziesiąt lat. Wybór stałego oprocentowania dotyczy tylko części czasu kredytowania, np. pięciu lat.

Stopy procentowe wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej, decyzje są związane w głównej mierze ze wskaźnikami inflacji. Od października 2021 do września 2022 stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc., co przełożyło się na znaczące podwyżki rat wszystkich posiadaczy kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. W 2021 roku kredyty ze stałym oprocentowaniem stanowiły niecały 1 proc. wszystkich takich umów. Obecnie jest to ok. 15 proc.