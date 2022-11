Wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M w czwartek wynoszą odpowiednio 7,53 proc. i 7,74 proc. Wzrosły do najwyższych poziomów od połowy października 2002 r., gdy WIBOR 3M wynosił 7,68 proc., zaś WIBOR 6M - był na poziomie 8,19 proc. Po gwałtownym wzroście, rozpoczętym w październiku 2021 r., stawki te wyhamowały w lipcu i do końcówki września oscylowały wokół 7 proc. i 7,3 proc. w przypadku odpowiednio wersji trzy- i sześciomiesięcznej. Jednak ostatnie tygodnie przyniosły kolejny wzrost.

WIBOR w górę. Raty kredytów czeka to samo

Od początku rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych stawki WIBOR urosły po około 7,3 pkt proc. W tym czasie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego urosła o 6,65 pkt proc., do utrzymywanych od początku września 6,75 proc.

Reklama

To o tyle istotne, że WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu. Wskaźnik określa stawkę oprocentowania, z jaką banki zgadzają się udzielać sobie nawzajem pożyczek. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M, co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. Klienci odczują zmiany w momencie, gdy będzie aktualizowane oprocentowanie ich kredytu.

Raty kredytów będą coraz wyższe?

W Polsce jest około 2 milionów czynnych umów hipotek w złotówkach wartych 400 mld zł. Około 95 proc. ma zmienne oprocentowanie. Oznacza to, że raty wielu Polaków zwiększyły się w znaczący sposób.

W zależności od zapisu w umowie (stawka referencyjna WIBOR 3M albo 6M) oprocentowanie hipotek aktualizowane jest raz na trzy albo sześć miesięcy. Eksperci zwracają uwagę, że im nowszy kredyt i większy kapitał, tym wyższa podatność na wzrost rat po podwyżkach stóp i stawek WIBOR. Stąd szczególnie podatne na wzrost rat są te kredyty, które udzielono w minionych 12-24 miesiącach.

Zgodnie z zasadą, im starszy kredyt, tym "podatność" na podwyżki stóp procentowych jest mniejsza, ponieważ mniejszą część rat stanowi spłata odsetek. Jednak nawet w przypadku kredytów udzielonych 10 lat temu wzrost rat może sięgać nawet 70 proc. wobec stanu sprzed podwyżek. Przypomnijmy, że pewną ulgą dla klientów mogą być tzw. wakacje kredytowe, czyli wprowadzony pod koniec lipca program dający możliwość zawieszenia spłaty rat przez cztery miesiące w tym i kolejne cztery w przyszłym roku.

Rada Polityki Pieniężnej najbliższe decyzyjne posiedzenie ma zaplanowane na 9 listopada. Członkowie Rady zapoznają się z projekcją inflacji, a to ten dokument - jak podkreślił niedawno prezes NBP Adam Glapiński, będzie miał istotny wpływ na decyzję. Stawki WIBOR 3M i 6M zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą się pojawić w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach. RPP podczas październikowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 r.

Główna, referencyjna stopa procentowa wynosi 6,75 proc. Ekonomiści są podzieleni co do prognoz: część uważa, że RPP postąpi jak w październiku, gdy nie zmieniono stóp. Inni twierdzą, że podniesie stopy o 0,25 pkt proc.