Wchodzimy w prawdopodobnie najmniej przyjemny okres tygodnia. Robi się coraz chłodniej, ale też mokro i wietrznie. Na północy wichury staną się wyjątkowo niebezpieczne, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części powiatów obowiązują czerwone alerty.

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Ostrzegają na czerwono. Wichury do 120 km/h

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego-zachodu" - napisali synoptycy IMGW w ostrzeżeniu trzeciego, czyli najwyższego stopnia, które wydano dla części Pomorza.

W powiatach puckim od godz. 17:00, a w nowodworskim od godz. 19:00 zaczną obowiązywać czerwone ostrzeżenia IMGW. Utrzymają się one odpowiednio: do godz. 10:00 i 12:00 w środę.

We wtorek wichury opanują całe Wybrzeże, jednak najsilniejsze będą w części Pomorza, gdzie obowiązują czerwone alerty IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Według synoptyków w tej części Pomorza we wtorek wieczorem i w nocy z wtorku na środę wichury będą najsilniejsze. Podmuchy o tak dużej prędkości mogą łamać gałęzie i drzewa, przewracać linie energetyczne i zrywać dachy z budynków.

Synoptycy podkreślają, że "najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, a zwłaszcza na Helu" oraz na Mierzei Wiślanej.

Synoptycy IMGW ostrzegają przed wichurami na Wybrzeżu. Najsilniejszy wiatr wystąpi wieczorem w okolicach Zatoki Gdańskiej WXCharts materiał zewnętrzny

Bardzo mocno powieje też w innych częściach Wybrzeża, a także wzdłuż całej północnej graniczy Polski. W nadmorskich powiatach Pomorza oraz w północno-wschodniej części Pomorza Zachodniego i północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

W reszcie nadmorskich powiatów, a także na północy Warmii i Mazur aktualne pozostają ostrzenia pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem.

Nie tylko wichury. Na południu zagrzmi w wielu miejscach

Wtorek będzie pochmurnym dniem, z opadami deszczu w wielu miejscach. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach suma opadów może sięgnąć 20 litrów wody na metr kwadratowy, jednak jeszcze więcej wody spadnie na południu - tam większe opady przyniosą burze.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu burz dla niemal całego południa Polski, czyli województw:

podkarpackiego ;

małopolskiego ;

śląskiego ;

południowej części opolskiego ;

południowo-wschodnich powiatów dolnośląskiego ;

większości świętokrzyskiego (bez powiatów na północy);

południowej części lubelskiego.

Podczas burz w tych rejonach kraju może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie popada również grad. Wiatr podczas burz może osiągać w porywach do 80 km/h.

Pogoda we wtorek nigdzie nie zachwyci. Oprócz silnego wiatru, deszczu i burz trzeba się też przygotować na dość niskie jak na tę porę roku temperatury. Na północy i północnym wschodzie nie będzie więcej niż 16-17 st. C, z kolei na najcieplejszym południowym zachodzie i południu można liczyć na maksymalnie 23-24 stopnie.

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