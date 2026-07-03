Nad morzem wiatr już teraz jest silny, a w ciągu dnia jeszcze nabierze mocy. W pewnym momencie wichury będą na tyle silne, że mogą stwarzać realne zagrożenie. Dlatego w dwóch województwach obowiązują pomarańczowe i żółte alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Wiatr nad morzem o sile wichury. IMGW ostrzega

To nie będzie spokojny dzień nad polskim morzem. Synoptycy ostrzegają przed prawdziwymi wichurami, które pojawią się w dużej części Pomorza i Pomorza Zachodniego.

Silne podmuchy notuje się już od pewnego czasu. "Wiatr nasila się i jego średnia prędkość miejscami nad samym morzem wynosi do 50-60 km/h, a w porywach osiąga on do 75 km/h" - informuje IMGW.

Synoptycy podkreślają, że na Wybrzeżu "w najbliższych godzinach utrzymywać się będzie silny i bardzo silny wiatr, którego prędkość w porywach w strefie brzegowej osiągać może do 90 km/h".

Nad morzem mocno wieje od samego rana i ciągu dnia wiatr może tam osiągać w porywach do 90 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu prognozowanych wichur obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla nadmorskich powiatów województwa pomorskiego oraz północno-wschodniej części zachodniopomorskiego. Oprócz tego aktywne są ostrzeżenia pierwszego stopnia, obejmujące resztę nadmorskich terenów na Pomorzu Zachodnim, a także większość Pomorza, z wyjątkiem jego wschodnich krańców.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia związane z silnym wiatrem obowiązują na całym Wybrzeżu IMGW materiał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia utrzymają się do późnego popołudnia, czyli do godz. 17-18:00, a miejscami do 20:00.

Poza silnym wiatrem na północy w piątek nie będzie większych pogodowych niebezpieczeństw, choć lokalnie może jeszcze zagrzmieć. Aura nie będzie jednak zbyt przyjemna.

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Piątek będzie pochmurny w całym kraju. Na północy oraz miejscami na południu przelotnie popada deszcz, do tego na Wybrzeżu oraz Warmii możliwe będą także lokalne burze. Ich lokalizację można śledzić między innymi za pomocą serwisów udostępniających radar burz, takich jak pogoda.interia.pl.

Najwięcej deszczu spadnie na północy Polski, gdzie suma opadów w niektórych rejonach może sięgać 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszczowe chmury utrzymają się nad praktycznie całą Polską, a najwięcej deszczu popada na północy IMGW materiał zewnętrzny

Będzie wyraźnie chłodniej, niż w ostatnich dniach. Nad morzem i na terenach podgórskich maksymalnie do 18 stopni, a w większości kraju można się spodziewać od 20 do 24 st. C. Najcieplej zrobi się na południowym wschodzie, gdzie temperatury podskoczą do 26 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia w najcieplejszych rejonach będzie do około 26 stopni, jednak w większości kraju zrobi się wyraźnie chłodniej WXCharts materiał zewnętrzny

Silny wiatr na północy utrzyma się długo. Możliwe, że jeszcze w nocy na Wybrzeżu podmuchy będą osiągać do 80 km/h. Na wichury po zachodzie słońca trzeba będzie też uważać w Sudetach - tam możliwe będą porywy do 90 km/h.

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