Wiatr, jaki rzadko się zdarza. Cały dzień wypełniony wichurami

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wichury celują w polskie Wybrzeże. Miejscami zrobi się niebezpiecznie, ponieważ podmuchy osiągną nawet 90 km/h. W wielu powiatach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia. W całej Polsce w piątek nie ma co liczyć na błękitne niebo.

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Silny wiatr nad polskim morzem. W piątek wichury dochodzące do 90 km/h potrwają przez cały dzień i utrzymają się w nocy
W piątek przez cały dzień nad morzem utrzyma się bardzo silny wiatr, dochodzący w porywach do 90 km/hGERARD/REPORTEREast News

Nad morzem wiatr już teraz jest silny, a w ciągu dnia jeszcze nabierze mocy. W pewnym momencie wichury będą na tyle silne, że mogą stwarzać realne zagrożenie. Dlatego w dwóch województwach obowiązują pomarańczowe i żółte alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Wiatr nad morzem o sile wichury. IMGW ostrzega

To nie będzie spokojny dzień nad polskim morzem. Synoptycy ostrzegają przed prawdziwymi wichurami, które pojawią się w dużej części Pomorza i Pomorza Zachodniego.

Silne podmuchy notuje się już od pewnego czasu. "Wiatr nasila się i jego średnia prędkość miejscami nad samym morzem wynosi do 50-60 km/h, a w porywach osiąga on do 75 km/h" - informuje IMGW.

Synoptycy podkreślają, że na Wybrzeżu "w najbliższych godzinach utrzymywać się będzie silny i bardzo silny wiatr, którego prędkość w porywach w strefie brzegowej osiągać może do 90 km/h".

Mapa Polski i północnych krajów sąsiednich z zaznaczonymi strefami różnej prędkości porywów wiatru, gdzie północna i centralno-zachodnia część kraju oznaczona jest odcieniami pomarańczowego i czerwonego, wskazując na najsilniejsze podmuchy.
Nad morzem mocno wieje od samego rana i ciągu dnia wiatr może tam osiągać w porywach do 90 km/hWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu prognozowanych wichur obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla nadmorskich powiatów województwa pomorskiego oraz północno-wschodniej części zachodniopomorskiego. Oprócz tego aktywne są ostrzeżenia pierwszego stopnia, obejmujące resztę nadmorskich terenów na Pomorzu Zachodnim, a także większość Pomorza, z wyjątkiem jego wschodnich krańców.

Mapa Polski z wyróżnionym na żółto regionem na północy kraju oraz zaznaczonymi ciemniejszymi pasami nad Bałtykiem.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia związane z silnym wiatrem obowiązują na całym WybrzeżuIMGWmateriał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia utrzymają się do późnego popołudnia, czyli do godz. 17-18:00, a miejscami do 20:00.

Poza silnym wiatrem na północy w piątek nie będzie większych pogodowych niebezpieczeństw, choć lokalnie może jeszcze zagrzmieć. Aura nie będzie jednak zbyt przyjemna.

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Piątek będzie pochmurny w całym kraju. Na północy oraz miejscami na południu przelotnie popada deszcz, do tego na Wybrzeżu oraz Warmii możliwe będą także lokalne burze. Ich lokalizację można śledzić między innymi za pomocą serwisów udostępniających radar burz, takich jak pogoda.interia.pl.

Najwięcej deszczu spadnie na północy Polski, gdzie suma opadów w niektórych rejonach może sięgać 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

Polska widoczna na mapie satelitarnej z wyraźnym, podłużnym pasmem chmur przebiegającym od południowego zachodu przez centrum kraju aż po północny wschód, z intensywnymi strukturami opadowymi na tym obszarze.
Deszczowe chmury utrzymają się nad praktycznie całą Polską, a najwięcej deszczu popada na północyIMGWmateriał zewnętrzny

Będzie wyraźnie chłodniej, niż w ostatnich dniach. Nad morzem i na terenach podgórskich maksymalnie do 18 stopni, a w większości kraju można się spodziewać od 20 do 24 st. C. Najcieplej zrobi się na południowym wschodzie, gdzie temperatury podskoczą do 26 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z prognozą maksymalnej temperatury powietrza na konkretne godziny, z zaznaczeniem wartości temperatur na tle kraju oraz różnicą kolorów wskazującą cieplejsze i chłodniejsze regiony.
W ciągu dnia w najcieplejszych rejonach będzie do około 26 stopni, jednak w większości kraju zrobi się wyraźnie chłodniejWXChartsmateriał zewnętrzny

Silny wiatr na północy utrzyma się długo. Możliwe, że jeszcze w nocy na Wybrzeżu podmuchy będą osiągać do 80 km/h. Na wichury po zachodzie słońca trzeba będzie też uważać w Sudetach - tam możliwe będą porywy do 90 km/h.

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