W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obejmujące dziewięć województw w Polsce.

Wiatr osiąga prędkość do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Po południu wydano również alerty przed przymrozkami obowiązujące w całym kraju.

W województwie lubelskim strażacy interweniowali ponad 120 razy, a w Adampolu drzewo spadło na samochód, raniąc 46-latka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla dziewięciu województw. Alerty obowiązują w północnej, centralno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Instytutu ponadto ostrzegł przed możliwymi przymrozkami.

Silny wiatr i przymrozki w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Na ten moment obowiązywać będą co najmniej do godziny 18 w niedzielę. IMGW nie wyklucza jednak możliwości ich skrócenia lub przedłużenia.

Przypomnijmy, że ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Instytut informuje, że na obszarach objętych alertem prognozowany występuje silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią od godzin okołopołudniowych oraz po południu. Lokalnie możliwe są burze.

Po południu IMGW wydał także kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia, tym razem przed przymrozkami. Alert obowiązuje na terenie całego kraju od godziny 23 do co najmniej 7.30 w poniedziałek. Z prognoz Instytutu wynika, że temperatura spadnie maksymalnie do minus 6 stopni C przy gruncie.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i przymrozkami IMGW materiał zewnętrzny

Lubelskie. Trudna sytuacja w regionie, ranny 46-latek

Trudna sytuacja meteorologiczna panuje między innymi na Lubelszczyźnie. Rzecznik tamtejszych strażaków, kpt. Tomasz Stachyra, przekazał PAP, że w wyniku wichur do godz. 9 strażacy interweniowali ponad 120 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych konarów i drzew.

Najwięcej interwencji zanotowano w powiatach: lubelskim, lubartowskim, chełmskim. W trakcie powiewów uszkodzonych zostało 12 dachów na budynkach mieszkalnych i 10 na budynkach gospodarczych.

Z kolei w miejscowości Adampol (pow. włodawski) na jadący samochód spadło drzewo. Ranny 46-latek został zabrany do szpitala.

