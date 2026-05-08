Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego został wyznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim. - Gratuluję panu Bartoszowi Grodeckiemu nominacji. Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego, bo bezpieczeństwo jest nie tylko gwarantem ciągłości, suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Jest także odpowiedzialne za to, by Polska mogła się rozwijać - powiedział podczas uroczystości Karol Nawrocki.

- Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze: modernizacja, reforma polskich sił zbrojnych, przyjęcie najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, takich jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - dodał prezydent.

Prezydent wskazał również dlaczego zdecydował się na powołanie właśnie Grodeckiego na stanowisko szefa BBN. - Przede wszystkim to człowiek, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu zarówno w ministerstwie spraw zagranicznych, jak i w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji - powiedział.

- W ciągu tych 20 lat pan Grodecki wykazywał się nie tylko jako ekspert ds. bezpieczeństwa, świadomością tego co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i na całym świecie, ale przede wszystkim był człowiekiem, który wykazywał się wysoką efektywnością. Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej i wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń - zaznaczył prezydent.

Nawrocki przekazał, że Grodecki w ramach pracy w MSWiA zajmował się kontaktem ze Strażą Graniczną w czasie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi. - Wówczas praca wykonana przez ministra Grodeckiego pozwoliła zabezpieczyć interes państwa polskiego - stwierdził.

Kim jest Bartosz Grodecki

Bartosz Grodecki w 2020 roku pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Zajmował się w nim koordynacją działań Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji, Departamentu Spraw Obywatelskich, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Teleinformatyki oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji.

W grudniu 2020 roku Grodecki został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej. Od lutego 2026 roku Grodecki pełnił natomiast funkcję doradcy zarządu spółki RADMOR.

Zmiany w BBN. Prezydent wskazał następcę Sławomira Cenckiewicza

Dotychczasowy szef BBN Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze swojej funkcji 23 kwietnia. Swoją decyzję tłumaczył "bezprawnymi działaniami rządu Donalda Tuska". Według niego premier "bezpodstawnie odebrał" mu prawo dostępu do informacji niejawnych.

Od tego czasu obowiązki szefa BBN pełnił dotychczasowy zastępca Cenckiewicza gen. Andrzej Kowalski. Cenckiewicz ma natomiast pozostać na stanowisku przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa i Obronności, będącej gremium konsultacyjno-doradcze prezydenta.

Nazwisko nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pozostawało tajemnicą. Pod koniec kwietnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wykluczył jednak pozostanie na tym stanowisku gen. Kowalskiego.

