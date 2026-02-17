W skrócie Sprawą cofnięcia ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa Sławomirowi Cenckiewiczowi zajmie się trzyosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego był korzystny dla Cenckiewicza, jednak KPRM złożyła skargi kasacyjne do NSA.

W związku z udzieleniem Cenckiewiczowi jednorazowej zgody na dostęp do informacji podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ABW przeprowadzi kontrolę.

Sprawę ma rozpoznać trzyosobowy skład orzekający: sędzia sprawozdawczyni Tamara Dziełakowska oraz sędziowie Paweł Mierzejewski i Olga Żurawska-Matusiak.

Posiedzenie, które będzie miało charakter niejawny, ma dotyczyć cofnięcia ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa obejmujących dostęp do informacji niejawnych w najwyższych kategoriach krajowych, w tym o klauzuli "ściśle tajne" oraz w systemach międzynarodowych Unii Europejskiej, NATO i Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym o klauzulach "top secret".

Postępowanie w NSA dotyczy decyzji Służby Kontrwywiadu Wojskowego z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Po jego skardze sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca 2025 r. uchylił decyzje SKW. 5 sierpnia KPRM wniosła do NSA skargi kasacyjne od tych wyroków.

Sprawa jest przedmiotem szerszej debaty publicznej od lipca, gdy prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że powoła Cenckiewicza na szefa BBN. Szef BBN uważa, że w związku z korzystnymi dla niego wyrokami WSA posiada dostęp do informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych na podstawie poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez SKW.

Odmiennego zdania są szef SKW Jarosław Stróżyk, a także koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, którzy podkreślają, że decyzje WSA nie są prawomocne, a postępowanie odwoławcze nie zostało zakończone.

W odpowiedzi szef BBN przywołuje m.in. art. 152 ust. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i zwraca uwagę, że decyzja administracyjna, jaką było cofnięcie przez SKW poświadczeń bezpieczeństwa, nie wywołuje skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego skargę.

Posiedzenie RBN. Tomasz Siemoniak ogłasza: ABW przeprowadzi kontrolę

Ostatnie kontrowersje dotyczące dostępu Sławomira Cenckiewicza do informacji niejawnych pojawiły się w ubiegłym tygodniu w związku z posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu - poza szefem BBN - uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała wtedy, że na potrzeby tego posiedzenia szef KPRP Zbigniew Bogucki wydał Cenckiewiczowi jednorazową zgodę na dostęp do informacji o klauzuli "zastrzeżone".

W związku z tym koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwróci się do Kancelarii Prezydenta RP i przeprowadzi kontrolę związaną z udziałem szefa BBN w posiedzeniu.

