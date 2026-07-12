W skrócie W poniedziałek na wschodzie Polski zapowiadane są burze, intensywne opady deszczu i miejscowy grad, a temperatura może osiągnąć 28 stopni Celsjusza.

Największe opady oraz burze prognozowane są w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, a wysokość opadów wyniesie do 20 mm.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z lokalnymi, zanikającymi opadami i burzami utrzymującymi się miejscami na wschodzie.

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Wschodnia Polska będzie w zasięgu niżu znad zachodniej Rosji, zachodnia część kraju znajdzie się pod wpływem klina wyżu znad Morza Norweskiego - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na wschodzie zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym, co doprowadzi do deszczowej pogody z miejscowymi burzami.

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Najintensywniejsze opady wystąpią w województwach: lubelskim, podlaskim, mazowieckim i warmijsko-mazurskim. Tam też miejscami pojawią się burze, a być może również niewielki grad. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do około 20 mm na wschodzie. W czasie burz wiatr w porywach 60 km/h.

"Konwekcja będzie jutro (w poniedziałek - red.) raczej rozproszona, choć przejściowo mogą tworzyć się niewielkie klastry burzowe. Przelotne opady deszczu będą miejscami występować już od rana, jednak burze są najbardziej prawdopodobne w drugiej połowie dnia" - precyzuje IMGW.

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Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim. Najcieplej będzie w centrum i na północy, gdzie termometry wskażą do 28 stopni Celsjusza.

Pogoda. Deszczowa noc z poniedziałku na wtorek

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie nad większą częścią kraju będzie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na południu, a później na północy kraju miejscami małe.

Wystąpią lokalnie zanikające, przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju również, miejscami, pojawią się burze mogące utrzymywać się przez całą noc.

We wtorek przejściowe opady deszczu mogą wystąpić na większości obszaru Polski. Najcieplej będzie na Pomorzu, gdzie słupki rtęci pokażą 27 stopni Celsjusza. Tam też możliwe są przejaśnienia.

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