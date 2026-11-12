Wezwanie służb dla kolejnej prawicowej stacji. Reaguje Kaczyński, "szturm"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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"Służby Kierwińskiego zaatakowały dzisiaj także telewizję wPolsce24" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński. Według informacji przekazanych przez prezesa PiS funkcjonariusze mieli "żądać materiałów dziennikarskich dotyczących wydarzeń sprzed Trybunału Konstytucyjnego". Wcześniej policja interweniowała w siedzibie Telewizji Republika.

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Jarosław Kaczyński przemawia do mikrofonu podczas wydarzenia na świeżym powietrzu.
Telewizja Republika i wPolsce24. Akcja policji, Kaczyński reagujeMarcin BanaszkiewiczAgencja FORUM

W skrócie

  • Służby zażądały od redakcji wPolsce24 wydania materiałów dziennikarskich, dotyczących zdarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Policja interweniowała również w siedzibie Telewizji Republika, próbując doręczyć dokument z żądaniem wydania nagrań z 16 października.
  • Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące m.in. publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji oraz wywierania na nich wpływu przez Telewizję Republika.
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"Służby Kierwińskiego zaatakowały dzisiaj także telewizję wPolsce24, żądając przekazania zgromadzonych materiałów dziennikarskich dotyczących wydarzeń sprzed Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy we wpisie, który na platformie X opublikował Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że "szturm na niezależne media jest kontynuowany".

Wcześniej tego samego dnia policja pojawiła się w siedzibie Telewizji Republika.

Telewizja Republika i wPolsce24. Służby w siedzibach stacji

"Robią to te same służby, które ochraniały nielegalnie wprowadzonych nominatów Tuska, uczestnicząc de facto w przejęciu budynku Trybunału" - dodał Kaczyński.

"To uderzenie w wolność słowa oraz tajemnicę dziennikarską. Nie możemy dać się zastraszyć! Wspierajmy odważnych, obiektywnych dziennikarzy!" - zakończył prezes PiS.

O zdarzeniu poinformowano także na oficjalnym profilu telewizji wPolsce24. "Prokuratura żąda nagrań z manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym" - czytamy w jednym z wpisów.

Akcja policji w siedzibie Republiki i wPolsce24. Ruch prokuratury

Wcześniej tego samego dnia służby pojawiły się w siedzibie Telewizji Republika. Policjanci wręczyli prezesowi stacji dokument z żądaniem wydania zapisów materiałów emitowanych przez stację 16 października. Chodzi o transmisje, dotyczące wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Telewizja Republika transmitowała moment doręczenia pisma na żywo. Redaktor naczelny i dziennikarze stacji nie chcieli przyjąć dokumentu i wdali się w dyskusję z policjantami.

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Dorota Hilger
Dorota Hilger

Śledztwo w sprawie wydarzeń z 16 października prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera przez Telewizję Republika.

- Prowadzimy śledztwo m.in. w sprawie publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji, publicznego nawoływania w Telewizji Republika do udostępniania informacji, dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki policji, a także wywierania wpływu na czynności służbowe policjantów - poinformowała prok. Julia Szozda.

Rzeczniczka podkreśliła, że wydane przez prokuraturę postanowienie dotyczyło wyłącznie dobrowolnego wydania wskazanych materiałów i dokumentów, nie zawierało natomiast polecenia przeprowadzenia przeszukania.

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