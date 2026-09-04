Weto prezydenta ws. kryptowalut. Sejm zdecydował

W skrócie Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut.

Przed głosowaniem odbyła się burzliwa dyskusja z udziałem premiera Donalda Tuska, który ujawnił fragmenty zeznań dotyczących afery Zondacrypto, oraz szefa Kancelarii Prezydenta, który odniósł się do tych wypowiedzi.

W sprawie giełdy Zondacrypto toczy się postępowanie dotyczące oszustw i prania brudnych pieniędzy, w którym pojawiają się także wątki powiązań polityków.

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Nad odrzuceniem weta głosowało 442 posłów - za odrzuceniem opowiedziało się 241, przeciw 198. Trzy osoby wstrzymały się od głosu. Wymagana większość do odrzucenia weta wynosiła 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Do ponownego uchwalenia ustawy brakowało 25 głosów.

Po ogłoszeniu wyniku głosowania krótki komentarz wygłosił marszałek Sejmu. - Powiem szczerze, miło było słuchać, jak winni zaczynają się tłumaczyć, a prokuratorzy idą. Dziękujemy za udział panu ministrowi Boguckiemu - skwitował Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia szefa Kancelarii Prezydenta.

Głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta. Donald Tusk ujawnił fragmenty zeznań ws. Zondacrypto

Wystąpienie Boguckiego odbyło się w ramach burzliwej dyskusji, do której doszło przed głosowaniem. Inicjujący ją premier przeczytał z mównicy część zeznań głównego świadka w postępowaniu dotyczącym afery Zondacrypto.

- Zbyszek zapoznał się z aktami oskarżenia - red). (...) Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił - czytał Donald Tusk.

- Zeznanie kończy się słowami: "natomiast główną rolę w tym procederze odegrała Patrycja Kotecka" (żona Zbigniewa Ziobry - red.). To jest oczywista korzyść majątkowa. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem. Najważniejsze w tej współpracy było to, ze pan X - publicznie znana osoba - obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie" - przekazał szef rządu.

Tusk apelował do posłów PiS o zagłosowanie za odrzuceniem weta. - To, że ludzie Zondacrypto od dłuższego czasu wpływali czy próbowali wpływać na działania waszego rządu, waszych instytucji, nie ulega wątpliwości - mówił premier.

Dodał, że śledztwo "wyjaśnia w sposób bezwzględny i dramatyczny", "jakie wpływy, jaki szantaż, jakie pieniądze" powodują, że politycy tego ugrupowania "kurczowo bronią tych ludzi i (...) okrywają się hańbą, nie zważając na koszta polityczne".

Tusk donosi ws. Zondacrypto. Bogucki: Pan eksploruje kolejne dno

Do wypowiedzi szefa rządu odniósł się następnie Bogucki. - Panie premierze Tusk, myślałem, że po tym, co stało się po głosowaniu dotyczącym kandydatury pana ministra Berka już niżej pan upaść nie może, ale pan eksploruje kolejne dno - stwierdził.

W ocenie szefa Kancelarii Prezydenta premier "próbuje używać prokuratury, służb i zeznań bandytów" w związku z tym, że "przegra" głosowanie w sprawie weta.

- Pan lubi się powoływać na śledztwa. Ja wnioskuję i w imieniu prezydenta, i w imieniu Polaków, żeby pan ujawnił umorzenia, które dokonały się w czasie pana rządów - wskazał Bogucki, argumentując, że w czasie sprawowania władzy przez obóz Tuska doszło do dwóch takich umorzeń, z których pierwsze - w 2024 roku - dotyczyło BitBaya (giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zondacrypto - red.).

Ustawa o rynku kryptoaktywów. Sejm nie odrzucił weta Karola Nawrockiego

W czerwcu Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu Włodziemierza Czarzastego z wnioskiem o głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta.

Szef rządu argumentował, że Polska musi mieć ustawę regulującą rynek kryptowalut. Wskazał również na aferę Zondacrypto, która "nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę".

O głosowanie za odrzuceniem weta apelował do opozycji minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera Zondacrypto to jest w stu procentach ich odpowiedzialność. I pokażą, że nawet, jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków, żeby się poprawić - stwierdził.

PiS od początku zapowiadało jednak, że nie zagłosuje za odrzuceniem weta. Decyzja o tym miała zapaść podczas posiedzenia klubu. Przeciwko zagłosowała również Konfederacja.

Afera Zondacrypto. Trwa szeroko zakrojone śledztwo

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez prokuraturę w kwietniu, w związku z podejrzeniem oszustw o znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone ze śledztwem dotyczącym sprawy zaginięcie założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Mężczyzna zaginął w 2022 roku.

Prokuratura bada też wątek powiązań Zondacrypto z Polskim Komitetem Olimpijskim. W ubiegłym tygodniu zatrzymany został szef PKOL Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

W czwartek w sprawie zatrzymano trzy kolejne osoby związane z aferą. To Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Cała trójka usłyszała zarzuty.

W aferze pojawiają się również wątki powiązań polityków z giełdą kryptowalut. W związku z czym Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zaapelował o utworzenie komisji śledczej, która wyjaśni aferę. Pod wnioskiem w tej sprawie podpisali się oprócze polityków tego klubu, również kilku posłów Partii Razem oraz posłowie niezrzeszenie.



