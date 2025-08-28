W skrócie Ponad 59 proc. Polaków popiera decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy.

Największe poparcie dla weta odnotowano wśród mężczyzn, osób w wieku 25-34 lata oraz mieszkańców małych miast.

Nawrocki złożył własny projekt ustawy przewidujący m.in. wydłużenie okresu uzyskania obywatelstwa i wprowadzenie przepisów przeciwko banderyzmowi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Czy popiera Pani/Pan decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?" - takie pytanie usłyszeli uczestnicy badania pracowni SW Research. Sondaż przeprowadzono na zlecenie Onetu.

Okazuje się, że większość ankietowanych podziela pogląd prezydenta. 59,8 proc. odpowiedziało, że popiera weto. Przeciwnego zdania jest 25,4 proc. respondentów. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 14,7 proc.

Sondaż. Polacy podzielają pogląd Nawrockiego. Chodzi o głośne weto w sprawie Ukrainy

Pracownica SW Research sprawdziła, w których grupach społecznych weto ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy spotkało się z największym uznaniem.

Decyzję Karola Nawrockiego popiera: 63,4 proc. mężczyzn, 73,5 proc. osób w wieku 25-34 lata oraz 67,8 proc. ankietowanych z miast do 20 tys. mieszkańców.

Mniejsze poparcie dla ruchu prezydenta odnotowano wśród kobiet (56,5 proc.), osób powyżej 50. roku życia (50,1 proc.) oraz badanych z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (55,5 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 814 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Ustawa o pomocy Ukraińcom w Polsce. Nawrocki przesłał do Sejmu własny projekt

Karol Nawrocki w poniedziałek zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. - Swojego zdania nie zmieniam i uważam, że 800 plus powinno przysługiwać tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia - tłumaczył.

- Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy - przekazał.

Prezydent złożył do Sejmu własny projekt ustawy, który trafił już do konsultacji społecznych. Pałac Prezydencki proponuje przyjęcie przepisów o wydłużeniu procesu nadawania polskiego obywatelstwa z pięciu do 10 lat. Nawrocki chce również, aby nowe prawo zawierało hasło "stop banderyzmowi".

Klimczak w ''Graffiti'': Ludzie pokochali na nowo polską kolej, bo jest coraz bardziej punktualna i nowoczesna Polsat News Polsat News