W skrócie Poseł Dariusz Stefaniuk sugeruje, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę "lex TVN" pod presją telefonu od ówczesnej ambasador USA Georgette Mosbacher.

Stefaniuk przytacza także podobną sytuację dotyczącą ustawy "lex Czarnek", wskazując na wpływ amerykańskiej dyplomacji w tej sprawie.

Ustawa "lex TVN" była szeroko krytykowana jako atak na wolność mediów i relacje polsko-amerykańskie, co ostatecznie doprowadziło do jej zawetowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Katowicach trwała dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". Podczas kongresu odbyło się ponad 130 paneli tematycznych. Jeden z nich poświęcono tematyce mediów w Polsce.

Konwencja PiS. Poseł PiS zdradza "tło wetowania Andrzeja Dudy"

W pewnym momencie dyskusja podczas panelu zeszła na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy z 2021 roku o zawetowaniu tzw. ustawy "lex TVN".

- Andrzej Duda by tego nie zrobił, gdyby Mosbacher (Georgette Mosbacher, ówczesna ambasador USA w Polsce - red.) do niego nie zadzwoniła. On by się na to nie zgodził. Mówmy wprost: ambasador amerykański zadzwonił do polskiego prezydenta - powiedział poseł PiS Dariusz Stefaniuk, wywołując poruszenie wśród uczestników panelu.

Te słowa skontrowała swoim pytaniem szefowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz: - Ale myśli pan, że dzisiaj nie zadzwoni?

- Myślę, że zadzwoni. Tylko to jest pytanie o polskiego prezydenta. Co polski prezydent zrobi. Jeżeli nie będzie uzgodnień między prezydentem a rządem, że gramy w jedną trąbkę, to każdy ruch jest bez sensu - odpowiedział Stefaniuk.

Na tym jednak poseł PiS się nie zatrzymał i nawiązał także do zawetowania ustawy znanej powszechnie jako "lex Czarnek", która dotyczyła oświaty.

- Dokładnie tak samo się to odbywało. Ambasador amerykański też zadzwonił do polskiego prezydenta i powiedział: "Wiesz, ale tu jednak środowiska LGBT źle będą traktowane w tej ustawie". Takie było tło tego wetowania - stwierdził poseł Stefaniuk.

Czym było "lex TVN"?

Ustawa określana mianem "lex TVN" została uchwalona przez Sejm w sierpniu 2021 roku głosami większości Zjednoczonej Prawicy. Oficjalnie miała na celu "uszczelnienie" przepisów dotyczących własności mediów w Polsce, tak aby ograniczyć wpływy podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W praktyce jednak projekt był powszechnie interpretowany jako wymierzony w grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery (obecnie Warner Bros. Discovery).

Ustawa przewidywała, że podmioty spoza EOG nie mogłyby posiadać większościowych udziałów w polskich stacjach telewizyjnych. W efekcie, gdyby weszła w życie, Discovery musiałoby sprzedać znaczną część udziałów w TVN.

Projekt wywołał gwałtowną reakcję ze strony opozycji, środowisk dziennikarskich, a także administracji USA, która uznała go za próbę ograniczenia wolności mediów. W grudniu 2021 roku prezydent Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawę, uzasadniając to m.in. potrzebą poszanowania zasad wolności słowa i ochrony relacji ze strategicznym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone.

"Polityczny WF": Kurski i spółka, czyli jak PiS zmontowało ekipę na kongres INTERIA.PL