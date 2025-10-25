Weto na telefon z ambasady USA? Poseł PiS zdradził kulisy decyzji Dudy
-Nie zrobiłby tego, gdyby nie zadzwoniła Mosbacher - powiedział podczas kongresu PiS poseł tej partii Dariusz Stefaniuk, komentując decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu w 2021 roku ustawy "lex TVN". Jego słowa o możliwym wpływie ówczesnej ambasador USA na decyzję głowy państwa wywołały poruszenie wśród uczestników panelu poświęconego mediom.
W skrócie
- Poseł Dariusz Stefaniuk sugeruje, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę "lex TVN" pod presją telefonu od ówczesnej ambasador USA Georgette Mosbacher.
- Stefaniuk przytacza także podobną sytuację dotyczącą ustawy "lex Czarnek", wskazując na wpływ amerykańskiej dyplomacji w tej sprawie.
- Ustawa "lex TVN" była szeroko krytykowana jako atak na wolność mediów i relacje polsko-amerykańskie, co ostatecznie doprowadziło do jej zawetowania.
W Katowicach trwała dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". Podczas kongresu odbyło się ponad 130 paneli tematycznych. Jeden z nich poświęcono tematyce mediów w Polsce.
Konwencja PiS. Poseł PiS zdradza "tło wetowania Andrzeja Dudy"
W pewnym momencie dyskusja podczas panelu zeszła na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy z 2021 roku o zawetowaniu tzw. ustawy "lex TVN".
- Andrzej Duda by tego nie zrobił, gdyby Mosbacher (Georgette Mosbacher, ówczesna ambasador USA w Polsce - red.) do niego nie zadzwoniła. On by się na to nie zgodził. Mówmy wprost: ambasador amerykański zadzwonił do polskiego prezydenta - powiedział poseł PiS Dariusz Stefaniuk, wywołując poruszenie wśród uczestników panelu.
Te słowa skontrowała swoim pytaniem szefowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz: - Ale myśli pan, że dzisiaj nie zadzwoni?
- Myślę, że zadzwoni. Tylko to jest pytanie o polskiego prezydenta. Co polski prezydent zrobi. Jeżeli nie będzie uzgodnień między prezydentem a rządem, że gramy w jedną trąbkę, to każdy ruch jest bez sensu - odpowiedział Stefaniuk.
Na tym jednak poseł PiS się nie zatrzymał i nawiązał także do zawetowania ustawy znanej powszechnie jako "lex Czarnek", która dotyczyła oświaty.
- Dokładnie tak samo się to odbywało. Ambasador amerykański też zadzwonił do polskiego prezydenta i powiedział: "Wiesz, ale tu jednak środowiska LGBT źle będą traktowane w tej ustawie". Takie było tło tego wetowania - stwierdził poseł Stefaniuk.
Czym było "lex TVN"?
Ustawa określana mianem "lex TVN" została uchwalona przez Sejm w sierpniu 2021 roku głosami większości Zjednoczonej Prawicy. Oficjalnie miała na celu "uszczelnienie" przepisów dotyczących własności mediów w Polsce, tak aby ograniczyć wpływy podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W praktyce jednak projekt był powszechnie interpretowany jako wymierzony w grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery (obecnie Warner Bros. Discovery).
Ustawa przewidywała, że podmioty spoza EOG nie mogłyby posiadać większościowych udziałów w polskich stacjach telewizyjnych. W efekcie, gdyby weszła w życie, Discovery musiałoby sprzedać znaczną część udziałów w TVN.
Projekt wywołał gwałtowną reakcję ze strony opozycji, środowisk dziennikarskich, a także administracji USA, która uznała go za próbę ograniczenia wolności mediów. W grudniu 2021 roku prezydent Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawę, uzasadniając to m.in. potrzebą poszanowania zasad wolności słowa i ochrony relacji ze strategicznym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone.