W badaniu pracowni SW Research dla Onetu pytanie brzmiało: "Czy popiera Pani/Pan decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu tzw. ustawy wiatrakowej, mimo że zawierała ona zapis o zamrożeniu cen energii".

Odpowiedź "tak" wybrało 36,4 procent uczestników badania. Przeciwnego zdania było 3 pp. więcej, bo 39,1 proc. Dużą grupę stanowią osoby, które odpowiedziało "trudno powiedzieć/nie mam zdania", takich ankietowanych było 24,6 proc.

Zamrożenie cen energii. Prezydent składa własny projekt

Natychmiast po zawetowaniu tzw. ustawy wiatrakowej, zaproponowanej przez rząd Donalda Tuska, współpracownicy prezydenta poinformowali o przesłaniu do Sejmu własnego projektu. Został on skierowany do 30-dniowych konsultacji społecznych.

Wiele wskazuje na to, że koalicja rządząca nie przychyli się do zaproponowanych przez prezydenta zmian. Rzecznik rządu zapowiedział, że ponownie przedstawiony zostanie projekt wypracowany przez Radę Ministrów. Ma on trafić do prac parlamentarnych we wrześniu.

