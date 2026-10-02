W skrócie Samoloty FA-50GF rozpoczęły dyżur bojowy, co stanowi kolejne wzmocnienie wschodniej granicy Polski - napisał szef MON.

Maszyny zostały zamówione jako szkolno-bojowe, pierwsze z nich trafiły do bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim.

Polska zamówiła łącznie 48 sztuk FA-50, z czego pierwsze 12 dostarczono w lipcu 2023 roku, a kolejne 36 ma trafić w latach 2025-28 w wersji FA-50PL.

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"Niezwykle ważna wiadomość! Lekkie samoloty FA-50GF właśnie weszły w dyżur bojowy. Oznacza to kolejne wzmocnienie naszej wschodniej granicy" napisał minister.

Szef MON dodał, że choć "samoloty został zakupione bez uzbrojenia udało się je pozyskać", przez co "mogą służyć do naszej obrony". Podziękował też Siłom Powietrznym za wysiłek.

Szef MON o "nowych obrońcach". "Kolejne wzmocnienie naszej wschodniej granicy"

"Od dziś nasze bezpieczeństwo zyskało nowych obrońców" - zakończył swój wpis.

FA-50 to lekki samolot bojowy produkowany przez południowokoreańską firmę KAI. Rząd polski zakupił je - obok armatohaubic K9, czołgów K2 i wyrzutni Homar-K - pod koniec lipca 2022 r., kiedy Polska i Korea Południowa zadeklarowały strategiczne partnerstwo w dziedzinie zbrojeń.

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Samoloty zostały zamówione jako maszyny szkolno-bojowe, co oznacza, że są dostosowane przede wszystkim do szkolenia nowych pilotów wojskowych (np. samolotów F-16), ale mogą także wykonywać misje bojowe, mimo iż nie mają możliwości "pełnoprawnych" samolotów bojowych, takich jak F-16 czy F-35.

Łącznie Polska miała otrzymać 48 sztuk FA-50. Pierwszych 12 zamówionych przez polski resort obrony samolotów FA-50GF dotarło do Polski w lipcu 2023 r. Kolejne zamówienie przewidywało w latach 2025-28 dostawę dalszych 36 maszyn w spolonizowanej wersji FA-50PL.

Dostarczone już samoloty koreańskiej produkcji trafiły na wyposażenie bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim po przekazaniu tamtejszych MiGów-29 Ukrainie. W ub. roku resort obrony zapowiadał, że w tym roku FA-50 wejdą w system dyżurów bojowych.



