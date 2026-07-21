W skrócie Nowy sondaż daje hipotetycznej partii Mateusza Morawieckiego 6,2 procent poparcia oraz szóstą pozycję.

W badaniu Koalicja Obywatelska zajmuje pierwsze miejsce pod względem poparcia w obu wariantach sondażu.

Dodanie partii Morawieckiego do listy zmniejsza poparcie PiS do 17,7 procent.

W obu badanych konfiguracjach ugrupowania Razem, PSL oraz Polska 2050 pozostają poniżej progu wyborczego.

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"Na którą partię by Pan/Pani zagłosował/zagłosowała w wyborach parlamentarnych?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

Prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Druga pozycja przypadła Prawu i Sprawiedliwości (23 proc.). Podium z rezultatem 12,3 proc. zamyka Konfederacja.

Koalicjanci Tuska w większości poniżej progu. Nowy sondaż

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc.) oraz Nowa Lewica (6,8 proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Razem (4,4 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 2,5 proc. zagłosowałoby na inną partię. 3,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Pracownia Opinia24 przeprowadziła również drugi sondaż. Tym razem w gronie partii pojawiła się potencjalna formacja Mateusza Morawieckiego, czyli Rozwój Plus - obecnie stowarzyszenie, wokół którego w PiS trwa obecnie ostry spór.

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Partia Morawieckiego w sondażu. Weszłaby do Sejmu

W drugim wariancie także prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 proc. Maleje poparcie dla PiS, które traci 5,3 pkt proc. i otrzymuje 17,7 proc. wskazań.

12,9 proc. ankietowanych popiera Konfederację, a 9,6 proc. Konfederację Korony Polskiej. Nowa Lewica otrzymałaby 7,1 proc. Potencjalna partia Morawieckiego zajęłaby szóste miejsce z wynikiem powyżej progu wyborczego (6,2 proc.).

Podobnie jak wcześniej poniżej progu znalazły się: Razem (4,5 proc.), PSL (3,3 proc.) oraz Polska 2050 (0,6 proc.). Inną partię wskazało 1,8 proc. ankietowanych. 3,1 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Na scenariusz z wejściem partii Morawieckiego do Sejmu wskazywał również jeden z sondaży opublikowanych w poniedziałek. "Rozwój + Wy" może liczyć na 6,9 proc. głosów.

Sondaż pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadzono na reprezentatywnej grupie badanych - podano.





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